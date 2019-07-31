Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»REGNUM 03:03
По информации издания, «Эвертон» предпринял попытку перехватить Малкома у «Зенита» и сделал предложение «Барселоне» о покупке футболиста. Однако Малком отказался от перехода в «Эвертон», поскольку согласовал контракт с «Зенитом», который оказался более выгоден в финансовом плане выглядят.
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Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
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Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России
В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
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Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
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Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
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На Невском проспекте BMW прилег на бок
ДТП случилось неподалеку от Гостиного двора. "Чудеса на виражах, BMW на Невском проспекте прилег на двери", - рассказали свидетели аварии.
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Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
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Испанский авторынок в июне достиг четырехлетнего минимума
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Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
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Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
Состояние екатеринбуржца оценивается как тяжёлое. Напомним, резонансное ДТП случилось в Аргаяшском районе региона 28 июля 2019 года.
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Наука
Палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического «ктулху»
Ученые обнаружили в Канаде останки еще одного странного морского существа, похожего на "Ктулху" из рассказов Лавкрафта.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
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Политика
Трамп пообещал разузнать о госпитализации Навального
Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию о госпитализации блогера Алексея Навального, которого 29 июля доставили из спецприемника в московскую больницу с сильным приступом аллергии.
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Обновлено в 02:26
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На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Обновлено вчера в 22:03
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
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Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
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Леонардо Ди Каприо написал о лесных пожарах в Сибири
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Академик РАН рассказал, когда вернется лето
Заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета академик РАНВладимир Мельников сообщил в беседе URA.RU, что теплая, характерная для лета погода вернется в российские регионы на смену нынешней «осенней» лишь на следующей неделе.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Леди Гага завела себе нового мужчину
Певицу заметили в ресторане целующейся с другим мужчиной, и это была явно не игра на публику.
Обновлено в 02:30
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Политика
Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России
Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.
Обновлено в 03:24