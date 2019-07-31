Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»Российская газета 04:14
Помимо "Зенита" и "Эвертона" интерес к Малкому проявляла дортмундская "Боруссия". Однако высокая трансферная стоимость 22-летнего игрока и предложение "Зенита" отпугнули других потенциальных покупателей.
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Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Авто
Российское отделение Changan назвало цену на кроссовер CS35 Plus
Обновлено вчера в 12:06
Общество
Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Обновлено в 04:10
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей планирует завести с Меган Маркл
34-летний Гарри и 85-летняя Гудолл обсудили стремительно сокращающиеся ресурсы Земли, после чего антрополог поинтересовалась, изменилось ли отношение принца к планете и окружающей среде с тех пор, как он стал отцом.
Обновлено в 05:06
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.
Обновлено в 04:22
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Теннис
Карен Хачанов проиграл в стартовом матче на турнире в Вашингтоне
Восьмой номер рейтинга АТР россиянин Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира Citi Open в Вашингтоне с призовым фондом $2 млн.
Обновлено в 04:24
Экономика
Пенсионные фонды лишили россиян миллиардов рублей
Россияне в 2018 году потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода с пенсий, сообщают СМИ со ссылкой на Счетную палату.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко совершить визит в Житомир в октябре.
Обновлено в 05:36
Интернет
В Windows 10 появится одна из полезнейших функций macOS
Компания Windows встроит в Microsoft новую функцию для «облачного» восстановления.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Заключение сделок с недвижимостью упрощено в России
Регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость упрощается в России с 31 июля.
Обновлено вчера в 07:49
Экономика
Хакасия и Фонд содействия реформированию ЖКХ заключили соглашение
Представители Фонда содействия реформированию ЖКХ отметили значимость той объемной работы, которую проводит правительство республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 05:35
Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 03:39
Политика
ВМФ России самый сильный в мире, считают 67% граждан
Служба в ВМФ является престижной, считают 85% опрошенных. Хотели бы видеть своих детей или внуков офицерами ВМФ 56% граждан РФ.
Обновлено в 03:32
Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощным в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Общество
Сбежавшая жена эмира Дубая обратилась в лондонский суд
Обновлено вчера в 18:41