Футбол
Малком остался в запасе на матч «Зенита» с «Краснодаром»Спорт день за днем вчера в 13:15
Новичок сине-бело-голубых бразилец Малком остался вне стартового запаса на домашний матч против «Краснодара». Сам форвард заявлял о том, что готов сыграть против южан с первых минут.
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С первых минут на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в составе хозяев поля выйдут: Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Юрий Жирков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Артем Дзюба, Алексей Сутормин, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.RT на русскомвчера в 13:39
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В ожидании дебюта Малкома. Видео из раздевалки «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»
Спорт-Экспрессвчера в 13:23
Малком — в запасе. «Зенит» объявил стартовый состав на игру с «Краснодаром»
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