Футбол
Малком остался в запасе «Зенита» на матч с «Краснодаром»ProstoProSport 14:06
Наставники «Зенита» и «Краснодара» определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России. Эта игра состоится в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 21:30 (мск).
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Малком — в запасе. «Зенит» объявил стартовый состав на игру с «Краснодаром»
Телеканал Санкт-Петербург13:07
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
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