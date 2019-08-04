Футбол
Малком остался в запасе «Зенита» на матч с «Краснодаром»ProstoProSport вчера в 14:06
Наставники «Зенита» и «Краснодара» определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России. Эта игра состоится в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 21:30 (мск).
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С первых минут на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в составе хозяев поля выйдут: Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Юрий Жирков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Артем Дзюба, Алексей Сутормин, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.RT на русскомвчера в 13:39
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В ожидании дебюта Малкома. Видео из раздевалки «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»
Спорт-Экспрессвчера в 13:23
Малком — в запасе. «Зенит» объявил стартовый состав на игру с «Краснодаром»
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 13:07
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