с чего всё началось

Наставники «Зенита» и «Краснодара» определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России. Эта игра состоится в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 21:30 (мск).

Спорт день за днем

Малком остался в запасе «Зенита» на матч с «Краснодаром»

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