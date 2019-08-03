Наставники «Зенита» и «Краснодара» определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России. Эта игра состоится в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 21:30 (мск).

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Малком остался в запасе «Зенита» на матч с «Краснодаром»

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