Футбол
Малком назвал ложью слухи о его уходе из «Зенита»Санкт-Петербургские ведомости 11:02
Бразильский форвард Малком назвал слухи о расизме в «Зените» ложью. Напомним, ранее иностранные СМИ написали, что новичок столкнулся с проявлением расизма. поэтому намерен осенью покинуть стан сине-бело-голубых. Руководство клуба, и даже мама футболиста, опровергли эту информацию.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:13, Вашингтон
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено в 17:07
Технологии
«Ленэнерго» запустило мобильное приложение для подключения к сетям
В понедельник, 12 августа, ПАО «Россети Ленэнерго» представила мобильное приложение, с помощью которого клиенты могут подать заявку на подключение к сетевому комплексу.
Обновлено в 09:23
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина на полуостров
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Гаджеты
Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei
На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.
Обновлено вчера в 02:20
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Политика
Британцы потратили £4 млрд на подготовку к Brexit
Практически каждый пятый британец занимается закупкой товаров, а около 800 тыс. человек потратили на подготовку к Brexit более 1 тыс. фунтов стерлингов каждый.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Общество
В Мурманске почтили память погибшего на АПЛ «Курск» экипажа
В Мурманске состоялись памятные мероприятия, посвященные 19-й годовщине гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск».
Обновлено в 14:08
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Обновлено в 15:01
Здоровье
Минздрав назвал регионы, в которых больше всего детей с ожирением
Минздрав назвал регионы, в которых больше всего детей (до 14 лет) страдают от ожирения.
Обновлено в 15:00
Общество
На юго-восточном побережье Австралии впервые за 35 лет выпал снег
В минувшие выходные на юго-востоке Австралии, оказавшейся под властью антарктического циклона, впервые за последние 35 лет выпал снег.
Обновлено в 07:45
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Здоровье
Диагноз владимирской медицине ставят пациенты
Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.
Обновлено в 10:01
Политика
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Общество
В аэропорту Гонконга отменили все рейсы
Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16