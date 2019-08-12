Бразильский форвард Малком назвал слухи о расизме в «Зените» ложью. Напомним, ранее иностранные СМИ написали, что новичок столкнулся с проявлением расизма. поэтому намерен осенью покинуть стан сине-бело-голубых. Руководство клуба, и даже мама футболиста, опровергли эту информацию.

Малком назвал ложью слухи о его уходе из «Зенита»

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