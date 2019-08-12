Футбол
Малком объяснил, почему решил перейти из «Барселоны» в «Зенит»Sport24.ru 04:18
Бразильский нападающий Малком в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу объяснил, почему этим летом он решился на переход из «Барселоны» в «Зенит».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:55, Вашингтон
Недвижимость
Переход рынка на эскроу-счета не отразился на цене московских новостроек
Переход строительной отрасли на новую схему работы с использованием эскроу-счетов не привел к значительному рост цен на жилье.
Обновлено в 04:47
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов
В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 04:30
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из пулемета школу на севере Горловки
Обновлено в 03:03
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Космос
«Хаббл» получил фотографии гигантского космического «зародыша»
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей по форме на гигантское зерно кофе или только что сформировавшийся зародыш.
Обновлено в 03:41
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Общество
Иркутские школьники уехали из антисанитарной «Лесной сказки»
В "Лесную сказку" приехали 179 детей и 12 воспитателей. По прибытии дети начали жаловаться на условия проживания и состояние лагеря.
Обновлено в 04:40
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке
Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.
Обновлено в 02:05
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Общество
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 августа
Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области на вторник, 13 августа.
Обновлено в 03:05
Политика
Бойцы «Азова» пригрозили выловить и наказать Порошенко
Бывшие бойцы батальона «Азов» Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев пообещали бывшему президенту Украины Петру Порошенко отправить его за решетку.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Свадебного стрелка задержали под Петербургом
«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
СМИ узнали о планах Народного банка КНР выпустить свою криптовалюту
Народный банк Китая намерен выпустить собственный вид криптовалюты, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в китайском регуляторе.
Обновлено в 00:43
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 04:24
Экономика
НПФ «Будущее» и основной владелец ГК «Регион» Судариков перестали владеть акциями ОВК
Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» и основной владелец группы компаний «Регион» Сергей Судариков перестали владеть акциями НПК «Объединенная вагонная компания» (ОВК) через свои структуры, говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 03:15