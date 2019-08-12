Футбол

Малком объяснил, почему решил перейти из «Барселоны» в «Зенит»Sport24.ru 04:18

Бразильский нападающий Малком в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу объяснил, почему этим летом он решился на переход из «Барселоны» в «Зенит».
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Малком объяснил, почему решил перейти из «Барселоны» в «Зенит»

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