Футбол
Малком обратился к болельщикам «Зенита»Газета.Ru вчера в 17:29
22-летний нападающий "Зенита" Малком, только что перешедший в санкт-петербургский клуб из каталонской "Барселоны", обратился к болельщикам сине-бело-голубых, сообщает Sport24.
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«Давайте вместе преследовать наши цели». Малком обратился к болельщикам «Зенита»
Спорт-Экспрессвчера в 15:24
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Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
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В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
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Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
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Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
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Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
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Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
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В России стартовали Армейские международные игры
Армейские международные игры в 2019 году станут пятым подобным соревнованием, которое состоится на территории 10 стран.
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Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
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В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
В Чукотском автономном округе на 100 тысяч человек приходится 526,9 больных туберкулезом, в Республике Тыва и Приморском крае — 512,6 и 280,8 зараженных.
Обновлено в 03:33
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Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
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Японию возмутила поездка Медведева на Курилы
Обновлено вчера в 01:58
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Кейт Бланшетт и Брэдли Купер сыграют в новом фильме Гильермо дель Торо
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Обновлено в 04:49
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Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel
В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
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Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
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Под полом московского ресторана нашли труп
Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
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Предложен способ в четыре раза повысить КПД солнечных батарей
Даже современные солнечные установки, КПД которых далек от идеала, успешно конкурируют с грязными источниками энергии.
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Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной
Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
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Грибы на Алтае в этом году могут быть токсичными
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Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
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Полицейский пытался убить собаку и застрелил женщину
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