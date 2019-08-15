Футбол
Малком не тренируется в общей группе «Зенита» перед матчем с «Ахматом»РИА Новости 05:22
Нападающий петербургского "Зенита" Малком не работает в общей группе перед матчем шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата". Ранее главный тренер клуба Сергей Семак заявил, что участие форварда Малкома в матче с "Ахматом" под вопросом. "Зенит" примет "Ахмат" в субботу.
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Армия и оружие
В США заявили о взрыве на орбите европейской ракеты
Обновлено в 06:10
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.
Обновлено в 04:55
Общество
В Удмуртии пасечникам могут возместить потери из-за гибели пчёл
Документ улучшит взаимодействие пчеловодов с сельхозпроизводителями — права и обязанности законодательно будут установлены у каждой из сторон, заявила глава минсельхоза Удмуртии Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено в 06:06
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Могилу Людмилы Ивановой разграбили
Звезда фильма «Служебный роман» Людмила Иванова ушла из жизни в 2016 году.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Счёт Пугачевой могут арестовать из-за дачного забора
«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — пояснила юрист Галина Бодрова.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
Экспресс дня 15 августа. Прогнозы и ставки на футбол
В матче со «Спартаком» «Тун» едва не ушел от поражения — пропустив дважды в первом тайме, швейцарцы в перерыве перестроились и отыгрались, но пропустили третий мяч в концовке.
Обновлено в 03:21
Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии выросла на 59,3%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,3% и достигла 22,8 млрд рублей (14,3 млрд рублей годом ранее).
Обновлено в 04:02
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
Обновлено в 06:00
Наука
Останки пингвина ростом с человека нашли в Новой Зеландии
На острове Южный в Новой Зеландии нашли станки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии
Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Футбол
Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Захарова назвала безответственными планы США по выходу из ВТО
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп не исключил выхода американцев из ВТО.
Обновлено в 05:33
Политика
В ДНР назвали число получивших гражданство России
В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.
Обновлено вчера в 11:28
Киберспорт
В Borderlands 3 появится ракетница, стреляющая чизбургерами
Игровой портал IGN 14 августа рассказал о «пяти самых сумасшедших и шикарных пушках» в Borderlands 3. Среди них оказалась ракетница, стреляющая чизбургерами.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.
Обновлено в 06:21
Политика
Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.
Обновлено в 05:49