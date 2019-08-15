Нападающий петербургского "Зенита" Малком не работает в общей группе перед матчем шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата". Ранее главный тренер клуба Сергей Семак заявил, что участие форварда Малкома в матче с "Ахматом" под вопросом. "Зенит" примет "Ахмат" в субботу.

Малком не тренируется в общей группе «Зенита» перед матчем с «Ахматом»

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