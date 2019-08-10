Футбол
Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо»Вести.Ru 11:19
Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа. Новичок сине-бело-голубых бразилец Малком остался в запасе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Происшествия
После акции в Москве начались задержания
Обновлено в 11:02
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Наука
На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды
Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:00
Политика
Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма
В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Обновлено в 11:46
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Обновлено в 12:45
Политика
На Украине назвали ориентировочные сроки ремонта всех дорог
Ранее Омелян назвал цирком указ президента Украины Владимира Зеленского о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Футбол
Динамо — Зенит 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Авто
Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson
В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Ричард Гир впервые показался на публике с младшим сыном
На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Оппозиционеры подрались на митинге в Москве из-за украинского флага
10 августа на проспекте академика Сахарова прошел митинг, в ходе которого несколько участников акции подрались из-за украинского флага, видео опубликовано на Youtube.
Обновлено в 11:20
Общество
Новосибирцы вышли на акцию в поддержку москвичей «За честные выборы»
Более 100 человек вышли на митинг «За честные выборы» в Новосибирске в субботу.
Обновлено в 05:17
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Наука
В микрофлоре человека нашли 2 500 000 неизвестных белков
Изучив геномы микробиоты, населяющей ротовую полость, кишечник, кожу и влагалище 263 доноров, исследователи нашли целых 2 514 099 последовательностей, кодирующих белки размером до 50 аминокислот (для сравнения: в белковых частях гемоглобина более 140 аминокислот).
Обновлено 08 августа в 11:00
Наука
Ученые: как потепление воды отражается на морских хищниках
Обновлено в 02:23
Общество
Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова
По предварительным данным, меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 11:00
Общество
Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Культура
Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15