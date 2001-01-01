Футбол
Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо»Вести.Ru 11:19
Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа. Новичок сине-бело-голубых бразилец Малком остался в запасе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Обновлено в 10:57
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Футбол
Гиггз – «МЮ»: «Пинайте Погба на тренировках. Так Роналду стал лучше»
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз дал совет «Манчестер Юнайтед», как нужно работать с полузащитником Полем Погба.
Обновлено в 10:25
Общество
Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Как в Германии относятся к возможному выводу американских войск из ФРГ
Стоит заметить, что в Германии дислоцирован самый большой американский контингент в Европе — порядка 35 тыс. военнослужащих и ещё около 17 тыс. гражданских лиц, работающих на базах США.
Обновлено в 11:34
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Общество
Пресс-служба Горбачева отреагировала на новости о его нездоровье
Нет никаких оснований для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева, заявили "Интерфаксу" в его пресс-службе.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Норвегии, сообщили СМИ
В Норвегии в одной из мечети, находящейся в пригороде норвежской столицы, произошла стрельба.
Обновлено в 11:45
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G
Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Петербурге арестован учитель за изнасилование школьницы 8 лет назад
Как ранее сообщал РЕН ТВ, 5 августа в полицию Северной столицы обратилась 21-летняя девушка, которая рассказала, что около восьми лет назад ее неоднократно насиловал школьный преподаватель.
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 — был стальным, стал просто металлическим
В России Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 + предлагаются для предзаказа за 76990 и 89990 рублей соответственно.
Обновлено в 09:48
Транспорт
Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда
Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Минприроды: регионы получат максимальные полномочия по определению тарифов на вывоз мусора
Власти в регионах получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, который находится на Ставрополье с рабочей поездкой визитом.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек
По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Кино
«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube
Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" набрал более 20 миллионов просмотров и стал самой популярной советской кинокартиной на YouTube-канале киноконцерна "Мосфильм".
Обновлено в 07:37
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол
«Ротор» вырвал победу у «Томи» и вышел на первое место в ФНЛ
Обновлено в 10:07
Политика
Годовщину независимости Украины отпразднуют в новом формате
Обновлено в 11:28