Футбол

Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо»Вести.Ru 11:19

Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа. Новичок сине-бело-голубых бразилец Малком остался в запасе.
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