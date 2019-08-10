Футбол
Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо»Вести.Ru 11:19
Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа. Новичок сине-бело-голубых бразилец Малком остался в запасе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:09, Вашингтон
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Хоккей
Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Происшествия
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек
Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.
Обновлено в 01:32
Культура
Чемпионат фейерверков пройдёт в этом году в Калиниграде
ИА "Ореанда-Новости" Мировой чемпионат фейерверков состоится в текущем году в самой западной точке Российского государства.
Обновлено в 15:55
Происшествия
В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
Обновлено в 16:37
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено в 13:18
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Обновлено в 12:42
Футбол
«Краснодар» обыграл «Рубин», проведя тайм в меньшинстве
Обновлено в 14:07
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан
Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Футбол
Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).
Обновлено в 15:32
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Музыка
Фадеев отказался продюсировать Наргиз
Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.
Обновлено 08 августа в 03:56
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Здоровье
Художники-волонтеры помогают в ремонте больницы в Приморье
Художники-добровольцы оказывают помощь при проведении ремонта в детской клинической больнице №2 во Владивостоке, который ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение", они расписывают стены ее отделений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Обновлено в 05:07
Политика
На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог
Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 12:01
Политика
Украинцы требуют сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Жители Украины потребовали от президента Владимира Зеленского сократить заработную плату главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 08:17
Энергетика
В Белгородской области построят завод по производству сжиженного газа
Высокотехнологичный завод по производству сжиженного природного газа планируют построить в Белгородской области.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
В ЕС прокомментировали пуски ракет в КНДР
Впоследствии лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее в ответ на их совместные учения.
Обновлено в 11:34
Наука
Российские ученые открыли способ защитить курильщиков от рака легких
Исследователи обнаружили уникальный белок Lynх1, расположенный в тканях легких, с помощью которого можно остановить развитие онкологии.
Обновлено в 03:13
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00