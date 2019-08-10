Футбол
Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо»Вести.Ru 11:19
Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа. Новичок сине-бело-голубых бразилец Малком остался в запасе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
Обновлено в 12:58
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.
Обновлено в 07:07
Киберспорт
Представлен геймплей симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey
Показан трейлер игрового процесса симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey от Panache Digital Games и Private Division.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с новичком АПЛ
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Наука
В микрофлоре человека нашли 2 500 000 неизвестных белков
Изучив геномы микробиоты, населяющей ротовую полость, кишечник, кожу и влагалище 263 доноров, исследователи нашли целых 2 514 099 последовательностей, кодирующих белки размером до 50 аминокислот (для сравнения: в белковых частях гемоглобина более 140 аминокислот).
Обновлено 08 августа в 11:00
Политика
Путин за рулем мотоцикла «Урал» прибыл на байк-шоу
Президент России Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на байк-шоу мотоклуба «Ночных волков» на гору Гасфорта под Севастополем.
Обновлено в 12:17
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Сомнолог поделился рецептом хорошего сна
Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН подтвердил выводы иностранных ученых о зависимости качества сна от настроения.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено вчера в 04:43
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Футбол
«Нижний Новгород» может уволить Черышева и все руководство клуба
В «Нижнем Новгороде» может быть уволен главный тренер Дмитрий Черышев, а также руководство клуба, включая спортивного и генерального директора, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 12:00
Единоборства
Объявлены место и дата реванша между Джошуа и Руисом
Определены место и дата проведения реванша между экс-чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 14:24
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО
Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Экономика
Миллиардные кредиты и рухнувший рубль. На что Россия просила взаймы
В ближайшие годы России не обойтись без новых кредитов Международного валютного фонда, сообщил 10 августа 1999 года в газете "Финансовые известия" спецпредставитель президента России по связям с международными финансовыми организациями Михаил Задорнов.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44