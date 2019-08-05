Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизмаВести.Ru вчера в 15:13
Пребывание бразильского нападающего Малкома в "Зените" может оказаться недолгим. В зарубежной прессе появились сообщения, что новичок чемпионов страны столкнулся с проявлениями расизма со стороны фанатов.
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