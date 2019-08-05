Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизмаВести.Ru вчера в 15:13
Пребывание бразильского нападающего Малкома в "Зените" может оказаться недолгим. В зарубежной прессе появились сообщения, что новичок чемпионов страны столкнулся с проявлениями расизма со стороны фанатов.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Бритни Спирс увиделась с детьми после лечения
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Футбол
Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»
Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 13:56
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
Обновлено в 18:27
Политика
Генсек НАТО назвал «причину» возвращения Крыма в состав России
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:54
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста АЗ Тиля
Полузащитник Гус Тиль перешёл из голландского АЗ в московский футбольный клуб «Спартак».
Обновлено в 14:02
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:03
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
Политика
ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности подвести итоги выборов в Верховную Раду в отведенный законом срок.
Обновлено в 17:33
Транспорт
В Магаданской области размыло ряд участков трассы
Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.
Обновлено в 02:32
Политика
Клинтон и Обама призвали ужесточить контроль над оборотом оружия в США
В США следует ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия, заявили бывшие президенты страны Билл Клинтон и Барак Обама.
Обновлено в 17:29
Футбол
Балотелли может перейти во «Фламенго»
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может перейти в бразильский «Фламенго».
Обновлено в 07:06
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Москвич рассказал о списании мошенниками 3,5 млн рублей с его карты
Мошенникам удалось по телефону обмануть жителя Москвы и списать с его карты порядка 3,5 млн рублей.
Обновлено в 17:36
Кино
Warner Bros. признала Вентимилью «слишком старым» для роли Бэтмена
Вентимилья на несколько лет моложе Бена Аффлека, который покинул проект «Бэтмен» в возрасте 46 лет.
Обновлено в 17:06
Происшествия
В Ачинском районе введен режим ЧС
Обновлено в 16:00
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Финансы
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Единоборства
Тренер Магомедшарипова назвал желаемых соперников для россиянина в UFC
Тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова Рикардо Алмейда поделился мнением, с кем мог бы провести ближайший поединок его подопечный.
Обновлено в 18:46
Общество
В Гонконге демонстранты призвали к всеобщей забастовке
В Гонконге участники акции протеста против поправок к закону об экстрадиции призвали к всеобщей забастовке.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено в 16:31
Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду
Сбербанк первым в России запустил сервис QR-платежей.
Обновлено в 11:28