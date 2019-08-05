Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизмаВести.Ru вчера в 15:13
Пребывание бразильского нападающего Малкома в "Зените" может оказаться недолгим. В зарубежной прессе появились сообщения, что новичок чемпионов страны столкнулся с проявлениями расизма со стороны фанатов.
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с чего всё началось
Ранее издание The Sun обратило внимание, что на субботней встрече чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар» (1:1) на фанатском секторе «Зенита» появился баннер, в котором болельщики «саркастически» отозвались о трансфере бразильского атакующего полузащитника команды: «Спасибо руководству за верность традициям».РБК02:30
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«Зенит» показал, как Малком аплодировал фанатам. Это ответ клуба на публикации СМИ о расизме
Sport24.ruвчера в 20:03
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