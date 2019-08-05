Футбол

Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизмаВести.Ru вчера в 15:13

Пребывание бразильского нападающего Малкома в "Зените" может оказаться недолгим. В зарубежной прессе появились сообщения, что новичок чемпионов страны столкнулся с проявлениями расизма со стороны фанатов.
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Ранее издание The Sun обратило
 внимание, что на субботней встрече чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар» (1:1) на фанатском секторе «Зенита» появился баннер, в котором болельщики «саркастически» отозвались о трансфере бразильского атакующего полузащитника команды: «Спасибо руководству за верность традициям».
РБК02:30

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