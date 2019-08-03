Футбол

Малком может сыграть за «Зенит» в сегодняшнем матче с «Краснодаром»iReactor 10:27

Зенит — Краснодар
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
«Зенит», являющийся действующим чемпионом России, на своём стадионе примет «Краснодар», который завершил прошлый сезон на третьей позиции. Сегодня стало известно, что команда из Северной столицы заявила на турнир бразильского нападающего Малкома. О его переходе стало известно на этой неделе.
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