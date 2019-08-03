Футбол
Малком может сыграть за «Зенит» в сегодняшнем матче с «Краснодаром»iReactor 10:27
«Зенит», являющийся действующим чемпионом России, на своём стадионе примет «Краснодар», который завершил прошлый сезон на третьей позиции. Сегодня стало известно, что команда из Северной столицы заявила на турнир бразильского нападающего Малкома. О его переходе стало известно на этой неделе.
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