Футбол
Малком может перейти из «Барселоны» в «Боруссию» ДБомбардир.ру 17:46
Вингер «Барселоны» Малком попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», сообщает Goal.com. По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 22-летнего футболиста за 42 миллиона евро.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Здоровье
Ученые рассказали об опасности аспирина
Родионов заметил, что аспирин незначительно предупреждает риск инфаркта миокарда, но опасность желудочно-кишечного кровотечения при этом возрастает в несколько раз.
Обновлено в 13:40
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Наука
Ученые узнали, почему образуется «солнечное цунами»
Обновлено в 11:03
Происшествия
Пожилой человек скончался от теплового удара в Испании
В результате теплового удара в Испании скончался пожилой мужчина, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 18:58
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Ранее моряки с задержанного в порту Измаил в Одесской области российского танкера вылетели в Москву из Кишинева.
Обновлено в 21:11
Происшествия
В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Помощь с жильем и работа с вузами. Как в больницу Коломны привлекают новых врачей
Что касается плана мероприятий на текущий год, то мы планируем привлечь еще как минимум 21-го врача — это будут выпускники, окончившие ведущие вузы страны.
Обновлено в 12:33
Здоровье
Более 500 петербуржцев посетили бесплатные медосмотры для дачников
Более 500 петербуржцев посетили бесплатные медосмотры для дачников.
Обновлено в 18:35
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Здоровье
На Кубани врачи впервые установили двум детям баклофеновые помпы
На Кубани провели первую в регионе операцию по установке баклофеновой помпы двум детям со спастичным синдромом.
Обновлено в 10:18
Футбол
Дани Себальос решил перейти в «Арсенал» из-за Эмери
Новичок "Арсенала" Дани Себальос сообщил, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери стал главным фактором в его решении перейти в лондонский клуб.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Финансы
Евро упал ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года
Курс евро на московской бирже снизился на 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 12:47
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено в 16:39
Финансы
Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%
Российские кредитные организации выдали населению в I полугодии 2019 года 4,23 трлн рублей кредитов, что на 11% больше, чем в январе - июне 2018 года (3,80 трлн рублей).
Обновлено в 04:05
Экономика
Медведев хочет уравнять зарплаты учителей
Премьер поддержал предложение депутата Госдумы Вячеслава Никонова, предложившего устранить разницу между средними зарплатами учителей по регионам.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес
Валерия выступила в Баку в космическом образе
Обновлено в 19:21
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Происшествия
В полицейском участке в Чили взорвалась бомба
Отправленная по почте бомба взорвалась в полицейском участке в столице Чили Сантьяго, сообщает газета Mercurio.
Обновлено в 21:00
Экономика
Затопленной Иркутской области выделят около 700 миллионов
Более 650 миллионов рублей направит правительство на восстановление транспортной инфраструктуры и компенсации аграриям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
Иран произвел запуск баллистической ракеты
Обновлено в 20:54
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Общество
В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.
Обновлено в 07:48
Экономика
«Русал» в I полугодии снизил выпуск алюминия на 0,2%, до 1,867 млн тонн
ОК "Русал" в первом полугодии 2019 года сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, до 1,867 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Обновлено в 20:56
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50