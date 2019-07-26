Футбол

Малком может перейти из «Барселоны» в «Боруссию» ДБомбардир.ру 17:46

Вингер «Барселоны» Малком попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», сообщает Goal.com. По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 22-летнего футболиста за 42 миллиона евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Малком может перейти из «Барселоны» в «Боруссию» Д

Бомбардир.ру17:46

Малком может перейти из «Барселоны» в «Боруссию»

Матч ТВ18:45

Малком может перейти в «Боруссию» Дортмунд за 42 млн евро

Sports.ru16:50

Игрок «Барселоны» Малком может перейти в дортмундскую «Боруссию» за 42 млн евро

Sport24.ru18:21

«Боруссия» предлагает за Малкома 42 млн евро

Soccer.ru17:08

«Боруссия» Д ведёт переговоры с «Барселоной» о трансфере Малкома

Чемпионат14:37

Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Малкома

Спорт-Экспресс14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Здоровье

Ученые рассказали об опасности аспирина

Родионов заметил, что аспирин незначительно предупреждает риск инфаркта миокарда, но опасность желудочно-кишечного кровотечения при этом возрастает в несколько раз.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке

Обновлено в 16:03
Теннис

Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы

Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Наука

Ученые узнали, почему образуется «солнечное цунами»

Обновлено в 11:03
Происшествия

Пожилой человек скончался от теплового удара в Испании

В результате теплового удара в Испании скончался пожилой мужчина, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 18:58
Политика

Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву

Ранее моряки с задержанного в порту Измаил в Одесской области российского танкера вылетели в Москву из Кишинева.
Обновлено в 21:11
Происшествия

В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество

Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено в 08:24
Здоровье

Помощь с жильем и работа с вузами. Как в больницу Коломны привлекают новых врачей

Что касается плана мероприятий на текущий год, то мы планируем привлечь еще как минимум 21-го врача — это будут выпускники, окончившие ведущие вузы страны.
Обновлено в 12:33
Здоровье

Более 500 петербуржцев посетили бесплатные медосмотры для дачников

Более 500 петербуржцев посетили бесплатные медосмотры для дачников.
Обновлено в 18:35
Политика

В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски

По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Здоровье

На Кубани врачи впервые установили двум детям баклофеновые помпы

На Кубани провели первую в регионе операцию по установке баклофеновой помпы двум детям со спастичным синдромом.
Обновлено в 10:18
Футбол

Дани Себальос решил перейти в «Арсенал» из-за Эмери

Новичок "Арсенала" Дани Себальос сообщил, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери стал главным фактором в его решении перейти в лондонский клуб.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Финансы

Евро упал ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года

Курс евро на московской бирже снизился на 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 12:47
Политика

В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Обновлено в 05:01
Политика

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400

Обновлено в 16:39
Финансы

Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%

Российские кредитные организации выдали населению в I полугодии 2019 года 4,23 трлн рублей кредитов, что на 11% больше, чем в январе - июне 2018 года (3,80 трлн рублей).
Обновлено в 04:05
Экономика

Медведев хочет уравнять зарплаты учителей

Премьер поддержал предложение депутата Госдумы Вячеслава Никонова, предложившего устранить разницу между средними зарплатами учителей по регионам.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес

Валерия выступила в Баку в космическом образе

Обновлено в 19:21
Кино

Умер народный артист России Анатолий Торопов

Обновлено в 09:46
Происшествия

В полицейском участке в Чили взорвалась бомба

Отправленная по почте бомба взорвалась в полицейском участке в столице Чили Сантьяго, сообщает газета Mercurio.
Обновлено в 21:00
Экономика

Затопленной Иркутской области выделят около 700 миллионов

Более 650 миллионов рублей направит правительство на восстановление транспортной инфраструктуры и компенсации аграриям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу

Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие

Иран произвел запуск баллистической ракеты

Обновлено в 20:54
Политика

Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко

Обновлено в 18:14
Общество

В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.
Обновлено в 07:48
Экономика

«Русал» в I полугодии снизил выпуск алюминия на 0,2%, до 1,867 млн тонн

ОК "Русал" в первом полугодии 2019 года сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, до 1,867 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Обновлено в 20:56
Армия и оружие

Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма

БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное