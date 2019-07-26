Футбол
Малком может перейти из «Барселоны» в «Боруссию» ДБомбардир.ру вчера в 17:46
Вингер «Барселоны» Малком попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», сообщает Goal.com. По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 22-летнего футболиста за 42 миллиона евро.
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Игрок «Барселоны» Малком может перейти в дортмундскую «Боруссию» за 42 млн евро
Sport24.ruвчера в 18:21
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