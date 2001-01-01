Новичок петербургского «Зенита» Филипе Малком отметил, что матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов стал бы для него особенным.

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Малком хотел бы сыграть в ЛЧ против «Барселоны»

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