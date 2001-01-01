Футбол
Малком хотел бы сыграть в ЛЧ против «Барселоны»Матч ТВ 04:19
Новичок петербургского «Зенита» Филипе Малком отметил, что матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов стал бы для него особенным.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Политика
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.
Обновлено вчера в 16:22
Технологии
Британский банк NatWest тестирует голосовой банкинг
Британский банк NatWest (часть The Royal Bank of Scotland Group) решил протестировать голосовой банкинг, который позволит его клиентам совершать различные банковские операции через голосового помощника Google Assistant на смартфоне или умной колонке Google Home.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Обновлено в 09:01
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
В России уменьшилось число госкомпаний
«Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на шесть тысяч, с 65,5 тысяч в 2016-м до 59,6 тысяч на 1 января 2019 года», — сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Экономика
Насколько снизились доходы от туризма в Грузии – данные от TBC Research
По оценкам TBC Research, доходы от туризма в июле, снизились от 5% до 0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет до 20 миллионов долларов.
Обновлено 09 августа в 13:18
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Красноярске локализовали крупный пожар на складе
Пожар на рынке в Красноярске площадью в 2,5 тысячи квадратных метров локализован, сообщил журналистам начальник первой пожарно-спасательной части Красноярска Роман Либерт.
Обновлено в 09:04
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого.
Обновлено вчера в 20:59
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Экспедиция РВИО в урочище Сандармох начала поиск останков погибших в финских концлагерях
Участники экспедиции будут искать останки узников финских концлагерей, существовавших в регионе в период оккупации в 1941-1944 годах, сообщает пресс-служба РВИО.
Обновлено в 08:21
Политика
Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа
Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Общество
В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 04:24
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов
Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.
Обновлено в 08:30
Футбол
Сестра Неймара назвала фанатов «ПСЖ» ублюдками
Рафаэла Сантос, младшая сестра форварда «ПСЖ» Неймара, грубо обругала болельщиков парижского клуба, которые во время матча первого тура Лиги 1 с «Нимом» (3:0), вывесили баннеры, направленные против бразильца.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07