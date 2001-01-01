Футбол
Малком хотел бы сыграть в ЛЧ против «Барселоны»Матч ТВ 04:19
Встретил бы тогда своих товарищей. Но я в любом случае делал бы все ради победы «Зенита», — сказал Малком.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Экономика
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании; текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 11,9; с точки зрения технического анализа, сейчас удачный момент для покупок (цена достигла важного горизонтального диапазона поддержки); прибыль компании в последнем квартальном отчете оказалась лучше ожиданий аналитиков.
Обновлено в 08:51
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено в 03:36
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
Дискуссия об организационно-правовой форме Пенсионного фонда России продолжится осенью, сообщил газете "Коммерсант" председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:01
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено в 03:57
Космос
Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов
Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено в 20:13
Происшествия
В Германии осы помогли полицейским задержать преступника
Как рассказали в пресс-службе немецкой полиции, в Нижней Саксонии осы помогли сотрудникам правоохранительным органам задержать преступника, который хотел сбежать.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»
«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Экономика
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9%
Объём пассажирских авиаперевозок в России в июле 2019 года вырос на 9,9% в годовом выражении и составил 14,13 млн пассажиров.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Наука
Ученые предупредили о риске распространения опасной инфекции
Исследователи предупреждают об угрозе распространения бактериальной инфекции, которая приводит к заболеваниям пищеварительного тракта.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Футбол
«Монако» заинтересован в трансфере Икарди
Нападающий "Интера" Мауро Икарди попал в сферу интересов "Монако", сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 17:54
Наука
Микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей
Японские биологи впервые вырастили в лаборатории клеточную культуру Lokiarchaeota.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Иран обвинил США в превращении Персидского залива в «пороховую бочку»
«Если говорить об угрозах, исходящих из региона, то они исходят от США и их союзников, которые распространяют оружие в регионе, превращая его в готовую взорваться пороховую бочку», — сказал Зариф.
Обновлено в 07:32
Технологии
Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков
Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка. Для него не требуется узнавать конфиденциальные данные.
Обновлено в 16:21
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 15:20
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Политика
В США ужесточат правила получения виз
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.
Обновлено в 16:27
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Наука
Разработано приложение для измерения давления по селфи
Обновлено в 04:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00