Футбол

Малком хотел бы сыграть в ЛЧ против «Барселоны»Матч ТВ 04:19

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Встретил бы тогда своих товарищей. Но я в любом случае делал бы все ради победы «Зенита», — сказал Малком.
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Малком рассказал, что написал в общий чат игроков «Бареселоны», когда приехал в Санкт-Петербург

Матч ТВ06:34

Малком рассказал, что написал в общий чат игроков «Бареселоны», когда приехал в Санкт-Петербург

Sportbox.RU06:34
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