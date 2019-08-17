Футбол
Малком и Дриусси не помогут «Зениту» в матче с «Ахматом»Матч ТВ 07:11
Нападающие Малком и Себастьян Дриусси не помогут «Зениту» в матче шестого тура РПЛ против «Ахмата». Футболисты получили повреждения в прошлом матче премьер-лиги против «Динамо». Сроки полного восстановления игроков станут известны после повторного обследования, предварительно это займет 3-4 недели.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Футбол
Зенит — Ахмат 0:0
Обновлено в 13:57
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Иран продемонстрирует отечественный аналог С-300
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено в 10:46
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено в 11:15
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:39
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Политика
ГТС Украины подготовлена к остановке транзита газа из России
Польша расширяет свою газотранспортную систему и намерена объединить ее с украинской ГТС с помощью интерконнектора в Германовицах.
Обновлено 15 августа в 08:30
Общество
К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей
Обновлено вчера в 11:03
Гаджеты
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
В Дагестане ребенок погиб в результате падения автомобиля в пропасть
Машина упала в пропасть в горах Дагестана, погиб ребенок, его отец пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в чемпионате Испании
Мадридский «Реал» стартовал в чемпионате Испании выездной победой над «Сельтой» со счетом 3:1. В составе гостей по разу отличились Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес.
Обновлено в 14:06
Кино
Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс
16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено в 13:07
Киберспорт
Хакеры взломали Wolfenstein Youngblood, где используется Denuvo
Хакерская группа Codex заявила о том, что ей удалось взломать кооперативный боевик Wolfenstein Youngblood, в котором используется система защиты Denuvo.
Обновлено в 06:20
Наука
Под поверхностью Земли нашли залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет
Обновлено вчера в 05:24
Политика
В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выложил на своей странице в Facebook сканы документов, которые, как он утверждают, являются секретными и говорят об увеличении числа преступлений среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Задержанного на Старом Арбате активиста «бессрочки» отпустили из ОВД
Полиция Москвы отпустила активиста Дмитрия Батуро. Сегодня он был задержан в ходе протестной «прогулки» по Старому Арбату.
Обновлено в 12:43
Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
Политика
Треть британцев поддержала Brexit без сделки
«Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.
Обновлено в 08:12