Футбол

Малком и Дриусси не помогут «Зениту» в матче с «Ахматом»Матч ТВ 07:11

Нападающие Малком и Себастьян Дриусси не помогут «Зениту» в матче шестого тура РПЛ против «Ахмата». Футболисты получили повреждения в прошлом матче премьер-лиги против «Динамо». Сроки полного восстановления игроков станут известны после повторного обследования, предварительно это займет 3-4 недели.
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