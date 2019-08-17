Нападающие Малком и Себастьян Дриусси не помогут «Зениту» в матче шестого тура РПЛ против «Ахмата». Футболисты получили повреждения в прошлом матче премьер-лиги против «Динамо». Сроки полного восстановления игроков станут известны после повторного обследования, предварительно это займет 3-4 недели.

Малком и Дриусси не помогут «Зениту» в матче с «Ахматом»

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