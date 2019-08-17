Футбол

Малком и Дриусси пропустят матч с «Ахматом» из-за травмКомсомольская правда 09:37

Нападающие питерского футбольного клуба "Зенит" Малком и Себастьян Дриусси не смогут помочь своей команде в матче шестого тура чемпионата России против "Ахмата". Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
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Малком и Дриусси выбыли из строя из-за травм на срок до месяца

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Малком и Дриусси из-за травм пропустят 3-4 недели

Спорт-Экспресс07:03
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
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Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
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На Сочи обрушился сильный ливень

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Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции

Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
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Обновлено вчера в 07:45
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

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Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
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Олег Майами рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой

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Басков показал архивное видео с Зеленским

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Дуду: «То, что Акинфеев не ушел из ЦСКА, историческое событие»

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Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
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WSJ: Трамп хочет купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
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Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней.
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Иран объявил о создании собственного аналога С-300

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Международная федерация волейбола открыла дело против Бузато

Международная федерация волейбола открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, сообщает ТАСС.
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