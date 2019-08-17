Нападающие питерского футбольного клуба "Зенит" Малком и Себастьян Дриусси не смогут помочь своей команде в матче шестого тура чемпионата России против "Ахмата". Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Малком и Дриусси пропустят матч с «Ахматом» из-за травм

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