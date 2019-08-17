Футбол
Малком и Дриусси пропустят матч с «Ахматом» из-за травмКомсомольская правда 09:37
Нападающие питерского футбольного клуба "Зенит" Малком и Себастьян Дриусси не смогут помочь своей команде в матче шестого тура чемпионата России против "Ахмата". Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Технологии
«Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу
В пресс-службе рассказали, что планируют расширять пилотный проект и в ближайшее время установить технологию в двух магазинах Краснодара.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
В массовом ДТП с автобусом на проспекте Героев есть пострадавшие
В субботу, 17 августа, на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло массовое ДТП с участием автобуса.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей
В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Футбол
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Авто
В России хотят запретить ездить на старых авто
Обновлено 15 августа в 02:29
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Олег Майами рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой
Майами добавил, что сейчас Бузова занимается проектом «План Б», на который согласилась давно, ещё до того, как они сблизились, пишет «СтарХит».
Обновлено в 05:18
Общество
Проездные запретят пополнять без паспорта
«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
Музыка
Басков показал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 10:21
Футбол
Дуду: «То, что Акинфеев не ушел из ЦСКА, историческое событие»
Обновлено в 11:41
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Происшествия
На акции в центре Москвы начались задержания
В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено вчера в 01:31
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Кино
Майкл Шин сыграет в фильме «Кто хочет стать миллионером»
Британский актер Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером", основанном на скандальном выпуске английской версии программы, сообщает metro.co.uk.
Обновлено в 06:56
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура
Прокуратура объявила о начале проверки законности возбуждения уголовного дела по факту заказа и получения по почте женщиной зарубежного психотропного препарата для страдающего эпилепсией несовершеннолетнего сына.
Обновлено в 08:19
Единоборства
Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Напомним, ранее в полуфинальной эстафете российские экипажи друг за другом побили рекорд скорости, сначала достигнув 80 километров в час, а затем установив новый рекорд скорости в 82 километра в час.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Иран объявил о создании собственного аналога С-300
Иран объявил о завершении работ над собственным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бавар-373», сообщают СМИ со ссылкой на минобороны страны.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Саратове мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено в 04:47
Волейбол
Международная федерация волейбола открыла дело против Бузато
Международная федерация волейбола открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35