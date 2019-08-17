Футбол
Малком и Дриусси не сыграют в матче против «Ахмата»Телеканал Санкт-Петербург 07:57
Малком получил травму в результате столкновения с игроком соперника, который был удален с поля за получение второй желтой карточки.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Кино
Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс
16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено в 13:07
Общество
Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям штрафовать сотрудников за курение на работе.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Кино
История любви и немного шалостей: рецензия на мультфильм «Angry Birds 2 в кино»
На экраны кинотеатров, как и заявляли после выпуска первой части режиссеры, вышел "Angry Birds 2 в кино", мультфильм, снятый по мотивам популярной мобильной игры компании Rovio.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Гагарина опубликовала архивное фото, показав маму в юности
Полина Гагарина в микроблоге опубликовала архивное фото, показав, как ее мама выглядела в юности.
Обновлено в 10:19
Футбол
Григорян: «У „Краснодара“ было время для восстановления»
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:31
Футбол
«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде
Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Футбол
Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич впервые за 16-летнюю карьеру получил прямую красную карточку.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
Происшествия
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
Обновлено в 12:10
Музыка
Симфонический оркестр Ленобласти выступит в карельском парке Рускеала
На субботнем "Настроении" выступит Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический". В составе оркестра - яркие музыканты-виртуозы.
Обновлено в 10:21
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Хоккей
Вратарь минского «Динамо» Энрот представил новый дизайн шлема
Вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот представил новый шлем. В оформлении использован образ зубра, символа белорусского клуба.
Обновлено в 10:49