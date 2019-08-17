Футбол

Малком и Дриусси не сыграют в матче против «Ахмата»Телеканал Санкт-Петербург 07:57

Малком получил травму в результате столкновения с игроком соперника, который был удален с поля за получение второй желтой карточки.
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