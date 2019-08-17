Футбол

Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очкиПетербургский дневник 14:10

В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной. Оба атакующих игрока выбыли на три-четыре недели, как сообщила пресс-служба клуба.
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Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очки

Петербургский дневник14:10

Малком не сыграет с «Ахматом» и, скорее всего, пропустит матч со «Спартаком»

Чемпионат07:17

Семак рассказал о состоянии Малкома и Дриусси перед матчем с «Ахматом»

Матч ТВ11:54

Семак рассказал про травмы Малкома и Дриусси

Спорт-Экспресс11:50

Дриусси и Малком пропустят 3-4 недели из-за травм и не сыграют со «Спартаком»

Sports.ru07:19

Фанаты «Зенита» ответили ОМОНу строчкой Цоя. Яркая акция после побоища в Санкт-Петербурге

Sport24.ru14:05

Футболисты «Зенита» Малком и Дриусси выбыли на месяц из-за травм

78.ru07:12
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
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Зенит — Ахмат 0:0

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Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

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Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести

Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17.
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Умер создатель мультяшного кролика Роджера

Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".
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Минтруд выступает за небольшое увеличение размера МРОТ с 2020 года

В Министерстве труда и соцзащиты РФ выступают за небольшое увеличение размера МРОТ (минимальной оплаты труда).
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На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
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Проездные запретят пополнять без паспорта

«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
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СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

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Отпуск Кристины Асмус обернулся полным провалом

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Происшествия

На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют

На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области вечером в субботу, 17 августа, возник пожар.
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Прямая красная, пенальти и 3 пропущенных мяча. У «Монако» большие проблемы с «Мецем». Онлайн и лучшие моменты

Мец — Монако Лучшие моменты: Хабиб Дьялло забивает второй мяч и, кажется, это похороны для команды Головина.
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Андре Шюррле: «Хочу забить Акинфееву в красно-белой форме»

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В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

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Армия и оружие

Минобороны Японии утвердило план закупки американских F-35B

Министерство обороны Японии окончательно утвердило план закупки у американской корпорации Lockheed Martin самолетов F-35B.
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Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

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Сборная России уступила Литве с разницей в 16 очков

На товарищеском турнире в финском Эспоо сборная России проиграла команде Литвы. Встреча завершилась со счетом 72:88.
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«Валенсия» упустила победу над «Реал Сосьедадом»

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Экономика

В России выросла выручка малых предприятий

Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
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Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные вопросы»

Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы.
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Армия и оружие

Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа

Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
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Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
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Экономика

Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России

Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
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