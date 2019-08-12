Футбол
Малком допустил выступление за сборную РоссииSport.ru 05:30
Новичок "Зенита" Малком рассказал о том, как он относится к возможной натурализации. Малком отметил, что если в будущем сборная Бразилии не станет его вызывать, а россияне будут проявлять интерес, он, возможно, рассмотрит вариант с натурализацией и сыграет за сборную России.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
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В жилом доме в Москве произошел взрыв
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Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
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Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
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Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк
Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
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В Ульяновске на сотрудников Росгвардии напали более 10 человек. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного Комитета РФ.
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Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Здоровье
Американка может лишиться головы из-за редкой болезни
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Спорт
Российские танкисты поставили рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Два российских экипажа поставили рекорды скорости в ходе «Танкового биатлона» Армейских международных игр – 2019, им удалось разогнать машины до скоростей 80 и 82 км/ч, сообщил пресс-центр игр.
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Армия и оружие
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В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
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Экономика
Политолог высоко оценил итоги встречи Путина с Развожаевым
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский высоко оценил итоги встречи президента РФ с временно исполняющим обязанности главы Севастополя Михаилом Развожаевым.
Обновлено в 10:50
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
Обновлено в 08:40
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
В Подмосковье во время сортировки мусора нашли тело младенца
Следователи проводят проверку после обнаружения тела младенца на конвейерной ленте в комплексе переработки отходов в подмосковном Рошале, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Авто
Россияне купят вторичку из Поднебесной – объясняют китайцы
В 2015 году российский автомобильный рынок потерпел крах, потом он медленно восстанавливался, но подъем 2017-2018 года журналист объясняет исключительно государственными субсидиями.
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Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
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