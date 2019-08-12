Футбол

Малком допустил выступление за сборную РоссииSport.ru 05:30

Новичок "Зенита" Малком рассказал о том, как он относится к возможной натурализации. Малком отметил, что если в будущем сборная Бразилии не станет его вызывать, а россияне будут проявлять интерес, он, возможно, рассмотрит вариант с натурализацией и сыграет за сборную России.
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