Футбол

Малком допустил выступление за сборную РоссииЧемпионат 05:07

Полузащитник «Зенита» Малком поделился мыслями о возможной натурализации и выступлении в составе сборной России.
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Бразилец Малком допустил возможность выступления за сборную России

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Малком не исключил возможности выступлений за сборную России

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Малком: «Сыграть за сборную России? Даже не знаю, всякое может случиться»

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Малком не исключает возможности выступления за сборную России по футболу

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Малком допустил выступление за сборную России

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Нева Спорт04:33
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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