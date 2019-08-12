Футбол
Малком допустил выступление за сборную РоссииЧемпионат 05:07
Полузащитник «Зенита» Малком поделился мыслями о возможной натурализации и выступлении в составе сборной России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:24, Вашингтон
Музыка
Во время выступления Брежневой произошло ЧП с пиротехникой
Обновлено в 03:45
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Прокуратура Москвы 6 августа сообщила, что намерена добиваться лишения родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве передали своего малолетнего ребенка «третьему лицу», что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика».
Обновлено в 06:04
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Футбол
Вратарь ФК «Динамо» Шунин получил повреждение задней поверхности бедра
Вратарь и капитан московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин прошел медицинское обследование, по итогам которого у него выявлено повреждение задней поверхности бедра.
Обновлено в 06:14
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Здоровье
Врачи назвали симптомы заражения паразитами
Врачи, обратив внимание, что паразиты могут за считанные секунды проникнуть в организм человека, назвали симптомы заражения ими, сообщает Medikforum.
Обновлено в 03:39
Авто
BMW предоставит Jaguar Land Rover свою платформу для кроссоверов
Пара суперэкономичных компактных SUV Jaguar — которые уже находятся на ранних стадиях разработки в ожидании «зеленого света» от руководства на запуск производства в середине следующего десятилетия — теперь могут базироваться на новой платформе BMW FAAR.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Мурманске почтили память моряков атомной подводной лодки «Курск»
Сегодня в Мурманске у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время» прошел митинг, посвященный 19-ой годовщине гибели экипажа АПРК «Курск».
Обновлено в 05:30
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры
В Екатеринбургском аэропорту "Кольцово" таможенники изъяли у пассажира 38 кг красной икры, которую он хотел вывезти в Финляндию, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.
Обновлено в 06:07
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Происшествия
Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа
Обновлено в 05:35
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД 10 августа попал на видео. Инцидент произошел после столкновения машины с эвакуатором.
Обновлено вчера в 03:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Опрос: Большинство россиян выступили за увеличение шрифта на упаковках
72 процента опрошенных настаивают на том, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены (14 процентов не заметили таких изменений, 7 процентов затруднились с ответом).
Обновлено в 06:00
Политика
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме.
Обновлено в 05:53
Общество
Названо имя победительницы конкурса «Миссис Россия»
В номинации «Миссис Россия Globe» первая премия досталась Ксении Кривко из Кемерово, а Анна Митрофанова из Самары и Влада Брем из Иркутска стали первой и второй вице-мисс соответственно.
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие
В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Обновлено в 03:30
Транспорт
На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение
На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07