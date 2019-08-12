Футбол
Малком допустил выступление за сборную РоссииЧемпионат 05:07
Полузащитник «Зенита» Малком поделился мыслями о возможной натурализации и выступлении в составе сборной России.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:38, Ашберн
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Общество
«Миссис Россия-2019» стала жительница Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия-2019» стала 33-летняя жительница Геленджика и мать двоих сыновей Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 22:52
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Лопырева поделилась историей романтических свиданий с Булатовым
36-летняя Виктория Лопырева делает все для того, чтобы ее жизнь с Игорем Булатовым напоминала сказку.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».
Обновлено в 10:52
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Общество
Из-за плохой погоды продажи дождевиков и плащей выросли на 700%
Мощный атлантический циклон, который принес в Москву сильные грозы и ветер, привел к активным покупкам москвичами дождевиков — их продажи выросли на 700%, подсчитали в Wildberries.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено в 12:21
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Происшествия
Озил и Колашинац находятся под охраной
Игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной после нападения на их автомобиль.
Обновлено в 08:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового
Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу защитника Данила Кругового.
Обновлено в 10:15
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Культура
Этно-арт-фестиваль пройдёт 17 августа в Удмуртии
Обновлено в 11:27
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетов
Сайт авиакомпании «Победа» работает с перебоями на фоне начала распродажи билетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 08:09
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Общество
19 лет назад затонула подводная лодка «Курск»
10 августа 2000 года по плану учений атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» — совсем молодая по меркам флотской жизни субмарина, неполных шести лет от роду — вышел на учебное задание недалеко от Кольского залива.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 04:12