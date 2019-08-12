Полузащитник «Зенита» Малком поделился мыслями о возможной натурализации и выступлении в составе сборной России.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Общество «Миссис Россия-2019» стала жительница Геленджика Победительницей конкурса «Миссис Россия-2019» стала 33-летняя жительница Геленджика и мать двоих сыновей Екатерина Нишанова.

Политика Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России "В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Общество В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.

Шоу-бизнес Лопырева поделилась историей романтических свиданий с Булатовым 36-летняя Виктория Лопырева делает все для того, чтобы ее жизнь с Игорем Булатовым напоминала сказку.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Экономика Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.

Происшествия Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Общество Из-за плохой погоды продажи дождевиков и плащей выросли на 700% Мощный атлантический циклон, который принес в Москву сильные грозы и ветер, привел к активным покупкам москвичами дождевиков — их продажи выросли на 700%, подсчитали в Wildberries.

Экономика Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии «Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Общество ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Происшествия Озил и Колашинац находятся под охраной Игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной после нападения на их автомобиль.

Футбол «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу защитника Данила Кругового.

Политика Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.

Происшествия В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.

Общество Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетов Сайт авиакомпании «Победа» работает с перебоями на фоне начала распродажи билетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Транспорт Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".

Армия и оружие Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Общество 19 лет назад затонула подводная лодка «Курск» 10 августа 2000 года по плану учений атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» — совсем молодая по меркам флотской жизни субмарина, неполных шести лет от роду — вышел на учебное задание недалеко от Кольского залива.

Происшествия В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.