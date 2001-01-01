Футбол
Малком: Конкуренция с Месси если и была, то здороваяНева Спорт 04:43
Полузащитник петербургского «Зенита» Малком рассказал об игре с футболистом «Барселоны» Лионелем Месси. По словам Малкома, Месси для него — лучший игрок современности, и как человек он заслужил все то, что имеет.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:28, Вашингтон
Гаджеты
В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Шведская редакция газеты Metro прекратит сотрудничество с журналистами
Шведская редакция бесплатной газеты Metro, входящей в международный холдинг Metro International, прекращает сотрудничество с журналистами, сообщил в понедельник главный редактор издания Томас Эрикссон.
Обновлено в 05:17
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Авто
Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году
На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Тульской области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Обновлено в 05:50
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме.
Обновлено в 05:53
Общество
Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала
Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.
Обновлено в 06:18
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом
Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Не менее 13 человек стали жертвами тайфуна «Лекима» в Китае
Как минимум 13 человек стали жертвами тайфуна "Лекима", который в ночь на субботу обрушился на побережье китайской провинции Чжэцзян.
Обновлено 10 августа в 02:58
Гаджеты
Samsung и Xiaomi представили сенсор для 108-мегапиксельной камеры
Как предположил тогда инсайдер Ice Universe в своём Twitter, камеру на 108 Мп получит смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Она сможет создавать изображения с разрешением 12 032 x 9024 пикселей.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа
Обновлено в 05:35
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Кино
Жители Якутии передали Джорджу Мартину статуэтку Джона Сноу
Якутские фанаты сериала "Игра престолов" доставили статуэтку персонажа Джона Сноу в город Санта-Фе в штате Нью-Мексико (США), где находится частный кинотеатр писателя Джорджа Мартина, по мотивам романов которого снят сериал.
Обновлено в 06:02
Общество
Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб
Обновлено вчера в 02:50
Политика
В магазинах Киева снова появились дневники с картой Украины без Крыма
Ранее сообщалось, что в сети популярных украинских магазинов в продаже были обнаружены дневники, на которых изображена карта Украины без полуострова Крым.
Обновлено в 05:22
Технологии
Росатом выбрал месторождение урана, которое сделает полностью «цифровым»
Дыбрынское месторождение урана на Хиагдинском рудном поле Бурятии станет первым в России, полностью переведенным на цифровые технологии, связывающие процесс добычи от отдельной скважины до уровня целого предприятия, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора – исполнительный директор уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АРМЗ Виктор Святецкий.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 08:21
Футбол
Голкипер «Динамо» Шунин пропустит некоторое время из-за травмы
Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин пропустит некоторое время из-за травмы задней поверхности бедра.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой
Продюсер встретил сына и дочку в Америке. К Александру Цекало в Америку прилетели его дети от брака с Викторией Галушкой.
Обновлено в 04:00
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04