Футбол

Малком: Конкуренция с Месси если и была, то здороваяНева Спорт 04:43

2 фото
Полузащитник петербургского «Зенита» Малком рассказал об игре с футболистом «Барселоны» Лионелем Месси. По словам Малкома, Месси для него — лучший игрок современности, и как человек он заслужил все то, что имеет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Малком: Конкуренция с Месси если и была, то здоровая

Нева Спорт04:43

Малком: «Месси – лучший игрок современности. Рад, что довелось поиграть рядом с ним»

Sports.ru04:55

Малком рассказал о взаимоотношениях с Месси в «Барселоне»

Матч ТВ04:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:28, Вашингтон
Гаджеты

В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие

Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Шведская редакция газеты Metro прекратит сотрудничество с журналистами

Шведская редакция бесплатной газеты Metro, входящей в международный холдинг Metro International, прекращает сотрудничество с журналистами, сообщил в понедельник главный редактор издания Томас Эрикссон.
Обновлено в 05:17
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Экономика

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Авто

Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году

На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

На Камчатке в кабине Ан-24 во время полета треснуло лобовое стекло

Обновлено в 05:27
Происшествия

В Тульской области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Обновлено в 05:50
Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено в 06:24
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика

Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом

Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме.
Обновлено в 05:53
Общество

Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала

Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.
Обновлено в 06:18
Общество

В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста

Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Здоровье

Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом

Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Не менее 13 человек стали жертвами тайфуна «Лекима» в Китае

Как минимум 13 человек стали жертвами тайфуна "Лекима", который в ночь на субботу обрушился на побережье китайской провинции Чжэцзян.
Обновлено 10 августа в 02:58
Наука

Сигаретный дым вызывает развитие плоскоклеточного рака головы и шеи

Обновлено в 06:05
Гаджеты

Samsung и Xiaomi представили сенсор для 108-мегапиксельной камеры

Как предположил тогда инсайдер Ice Universe в своём Twitter, камеру на 108 Мп получит смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Она сможет создавать изображения с разрешением 12 032 x 9024 пикселей.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа

Обновлено в 05:35
Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Кино

Жители Якутии передали Джорджу Мартину статуэтку Джона Сноу

Якутские фанаты сериала "Игра престолов" доставили статуэтку персонажа Джона Сноу в город Санта-Фе в штате Нью-Мексико (США), где находится частный кинотеатр писателя Джорджа Мартина, по мотивам романов которого снят сериал.
Обновлено в 06:02
Общество

Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб

Обновлено вчера в 02:50
Политика

В магазинах Киева снова появились дневники с картой Украины без Крыма

Ранее сообщалось, что в сети популярных украинских магазинов в продаже были обнаружены дневники, на которых изображена карта Украины без полуострова Крым.
Обновлено в 05:22
Технологии

Росатом выбрал месторождение урана, которое сделает полностью «цифровым»

Дыбрынское месторождение урана на Хиагдинском рудном поле Бурятии станет первым в России, полностью переведенным на цифровые технологии, связывающие процесс добычи от отдельной скважины до уровня целого предприятия, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора – исполнительный директор уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АРМЗ Виктор Святецкий.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 08:21
Футбол

Голкипер «Динамо» Шунин пропустит некоторое время из-за травмы

Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин пропустит некоторое время из-за травмы задней поверхности бедра.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой

Продюсер встретил сына и дочку в Америке. К Александру Цекало в Америку прилетели его дети от брака с Викторией Галушкой.
Обновлено в 04:00
Политика

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Обновлено в 03:08
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное