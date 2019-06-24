Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке»РИА Новости вчера в 16:12

Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке»

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