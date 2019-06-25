Футбол
Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке»РИА Новости вчера в 16:12
Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Авто
Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
Обновлено в 10:29
Театры
В Минкультуры прокомментировали ситуацию в МХАТе имени Горького
В Министерстве культуры прокомментировали обращение нескольких артистов МХАТа имени Горького с просьбой вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Москвичей экстренно эвакуируют из-за крупного пожара
Обновлено в 13:36
Экономика
На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии
На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал смерть Аллы Покровской
Певец Сергей Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram прокомментировал печальное известие о смерти Покровской.
Обновлено в 09:43
Общество
В Генпрокуратуре обеспокоились исчезновением рыбы на Волге
Обновлено в 11:05
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Экономика
Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что восемь-десять лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество
Свердловчанина оштрафовали за гомофобный комментарий в группе Шеремета
В Свердловской области суд впервые оштрафовал автора гомофобного комментария в соцсети.
Обновлено в 11:59
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже
Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Кино
Звезда «Холодной войны» сыграет Николу Теслу
Обновлено в 09:45
Энергетика
Нефтяники получат компенсацию за поставки топлива на внутренний рынок
Министерство финансов и министерство энергетики России договорились о компенсациях нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок России, об этом заявили в Минфине.
Обновлено в 13:26
Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Общество
Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии
Список пенсионеров в сельской местности, которым положена 25-процентная прибавка к пенсии, расширен постановлением правительства, которое сегодня подписал премьер-министр.
Обновлено в 11:30
Авто
Суперкар BMW Vision M Next обрисовал будущее M-моделей
Технически BMW Vision M Next продолжает идею серийной модели BMW i8 — это гибридный спорткар, у которого на передней оси установлен электродвигатель, а задние колеса приводит бензиновый турбомотор.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
Обновлено в 13:36
Происшествия
Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»
Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России
Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Путешествия
Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Политика
Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса
Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Футбол
Баллак может войти в штаб Лэмпарда в «Челси»
По информации Sky Sport Deutschland, в его штаб может войти экс-партнер по лондонскому клубу Михаэль Баллак.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин переживает развод в компании привлекательной блондинки
Пару месяцев назад Аршавина заметили в Санкт-Петербурге в компании сразу двух красоток, в этот раз его увидели в одном из питерских заведений в компании привлекательной блондинки.
Обновлено в 06:25
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40