Футбол
Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке»РИА Новости вчера в 16:12
Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте»
Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.
Обновлено в 09:02
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Футбол
Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»
Обновлено в 06:47
Политика
Зеленский разочарован приглашением России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский разочарован, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию на летнюю сессию.
Обновлено в 05:07
Политика
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента
2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Происшествия
20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодожёны
Нападающий резервной команды «Севильи» Хоао Малек, выступающий за клуб на правах аренды, стал участником дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено в 06:00
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Представители "АльфаСтрахования" назвали марки автомобилей, владельцам которых в прошлом году чаще всего возмещали убытки по ОСАГО.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Москву, Санкт-Петербург и Минск свяжут высокоскоростные магистрали
В апреле президент России Владимир Путин одобрил проектирование высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Грузия предлагает запустить шаттлы для россиян из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили предложил Министерству экономики и представителям сферы туризма запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные шаттлы для перевозки российских туристов в Грузии, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 04:22
Здоровье
В кузбасской больнице использовали просроченные препараты
В клинико-диагностической лаборатории на столах и в холодильниках специалисты обнаружили просроченные препараты, которые применяли в качестве реагентов для проведения анализов.
Обновлено в 01:54
Политика
Австрийский суд согласился выдать США Фирташа
Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 07:25
Экономика
Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов
Если бы в Петербурге не оптимизировали тарифы, то рост составил бы 76,93 и 78,26 рубля соответственно.
Обновлено в 07:39
Общество
Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные
В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
Обновлено в 07:39
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось почти на треть
Число выпускников, сдавших единый госэказмен по русскому языку на 100 баллов в 2019 году, сократилось более чем на 1 тыс. человек по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
3-летняя дочь Ксении Бородиной определилась с будущей профессией
У младшей дочери Ксении Бородиной, например, уже есть планы на будущее.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Борщева спустя 21 год «влезла» в выпускное платье
Бывшая участница шоу «Comedy Woman» Елена Борщева в Instagram разместила два снимка, которые сделаны с разницей в 21 год.
Обновлено в 04:00
Футбол
Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу
По итогам группового этапа Кубка Америки по футболу, заключительные матчи которого прошли в ночь на вторник по московскому времени, определились пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом.
Обновлено в 07:48