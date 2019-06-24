Футбол
Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке»РИА Новости вчера в 16:12
Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
Политика
Россия подала заявку на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ
Делегация России подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 03:55
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Общество
Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России
Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.
Обновлено в 03:03
Космос
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Смертельное столкновение немецких истребителей попало на видео
В интернете опубликованы кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter, которые потерпели крушение на федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.
Обновлено в 01:01
Хоккей
ЦСКА опередил СКА в рейтинге лучших клубов Европы по версии HockeyArchives
Известный хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.
Обновлено в 04:15
Авто
Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego
Стоит особо отметить, что новый Land Rover Defender представят в сентябре 2019 года, тогда как официальные продажи конструктора по мотивам автомобиля стартуют ровно через 1 месяц — в октябре.
Обновлено вчера в 05:21
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
Минфин поэтапно увеличит расходы на военные пенсии
Бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, которые были уволены с военной и приравненной к ней службы, в 2020 году будут увеличены на 122,4 млрд рублей относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Политика
Восстановление России в ПАСЕ отложили
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено 23 июня в 11:11
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Школьник из Тулы набрал 400 баллов на ЕГЭ
Тульский школьник Даниил Дрябин набрал 400 баллов на ЕГЭ. Выпускник сдавал русский язык, профильную математику, информатику и физику.
Обновлено в 03:47
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
В сети появился ранний обзор Ryzen 5 3600: результаты вам не понравятся
Флагманский процессор Intel показывает на 5 % более высокие результаты, но не стоит забывать, что старшие варианты Ryzen 3000 получат более высокие турбо-частоты и наверняка смогут предложить лучшую производительность при однопоточной нагрузке.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым
Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург
Обновлено в 03:27
Кино
Невыносимый Моргунов: Гайдай поклялся его больше не снимать
Вспоминая годы работы в АПН, где трудилась и Галина Брежнева, писатель Александр Нилин рассказывал, как встретил в фойе Моргунова, к которому приблизилась прелестная скромная девушка.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, преступники проникли в финансовое учреждение, сделав пролом в стене соседней мастерской по ремонту сотовых телефонов.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Авто
Британский гонщик разогнал трактор до рекордной скорости
Британский гонщик Гай Мартин сумел разогнать сельскохозяйственный трактор до 167 км/ч, побив рекорд скорости среди этого типа техники.
Обновлено в 04:28
Кино
Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04