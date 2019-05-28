Экономика
Малис ушел с поста главы объединенной компании «Связной Евросеть»РБК 07:41
Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с компанией «Евросеть». Генеральный директор «Связного» Александр Малис покидает компанию, его место займет старший вице-президент «Связного» по коммерческой деятельности Оксана Гуськова.
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Здоровье
Около 10% умерших младенцев в РФ в 2017 году страдали пороком сердца – эксперт
Порядка 10% младенцев, умерших в России в 2017 году, страдали врожденным пороком сердца (ВПС), сообщил заместитель директора по научной работе Института кардиохирургии имени В.И. Бураковского, завотделением центра имени А.Н. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор Константин Шаталов.
Обновлено в 10:28
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина передвигается в инвалидной коляске
Ранее супруг актрисы Бари Алибасов опроверг информацию, что у жены отказали ноги, но теперь поклонники по-настоящему взволнованы, так как увидели кумира в инвалидном кресле.
Обновлено в 13:00
Религия
В РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге
Обновлено в 16:20
Политика
Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа
Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:10
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косове
В Косове полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Похорошела ли Москва при Собянине?
Последние семь лет в Москве реконструируют улицы, абсолютно каждый год возникают одни и те же проблемы: жители недовольны, бизнес волнуется, соцсети разрываются от критики и так далее.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз
Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Энергетика
Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы
Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Космос
Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Турция опровергла данные об ультиматуме США по С-400
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что США не предъявляли Анкаре ультиматума по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 15:59
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Здоровье
В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая.
Обновлено в 01:33
Наука
Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Экономика
ЦБ модернизирует сторублевые купюры
ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено в 09:37
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Политика
Президент Казахстана наградил Путина орденом имени Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник распорядился наградить своего российского коллегу Владимира Путина орденом имени первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 07:18