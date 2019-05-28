Экономика
Малис ушел с поста главы объединенной компании «Связной Евросеть»РБК 07:41
Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с компанией «Евросеть». Генеральный директор «Связного» Александр Малис покидает компанию, его место займет старший вице-президент «Связного» по коммерческой деятельности Оксана Гуськова.
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Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
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Политика
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Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.
Обновлено в 16:35
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Гаджеты
Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу
Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.
Обновлено в 11:49
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Политика
Посольство России в Сербии намерено добиваться расследования инцидента с участием российского дипломата в Косово
В полиции Косово задержание объяснили тем, что Краснощёков оказывал сопротивление.
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Наука
Обнаружена опасность загрязнения Тихого океана радиоактивными отходами США
Стало известно, что в куполе хранилища радиоактивных отходов США, которое расположено на Маршалловых Островах в Тихом океане, появились трещины.
Обновлено 26 мая в 07:26
Теннис
Украинская теннисистка пожизненно отстранена за договорные матчи
Tennis Integrity Unit (TIU) — организация, борющаяся с договорными матчами и коррупцией в теннисе, пожизненно отстранила украинскую спортсменку Елену Плоскину за договорные матчи.
Обновлено в 17:16
Политика
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза
Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.
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Кино
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Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Кино
Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»
Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
Обновлено в 04:39
Спорт
Российские волейболистки проиграли сборной Германии в Лиге наций
Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Германии в четвертом матче Лиги наций.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео
В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
Обновлено в 04:03
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Политика
Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет на ПМЭФ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
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Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Суд Швеции отказал адвокату Ассанжа в переносе даты слушаний об аресте
Окружной суд Упсалы принял решение не переносить сроки слушаний о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
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Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона
Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
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Авто
Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном
Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено в 10:24
Общество
Четверть россиян призналась, что экономит на еде
Лишь 17% россиян ни на чем не экономят, подавляющее большинство вынуждено ограничивать себя в тех или иных тратах, а 24% экономят на покупках продуктов, такие данные во вторник приводит исследовательский холдинг "Ромир".
Обновлено в 01:27
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Космос
В Подмосковье будут собирать суборбитальные туристические ракеты
Для полёта на высоту 200 километров «КосмоКурс» разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль.
Обновлено в 05:37
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36