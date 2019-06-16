Футбол

Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»Soccer.ru 04:31

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту". Итальянский коллектив предложил за футболиста 15 млн евро, тогда как "Генк" настаивает на 20.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Руслан Малиновский: «Генк» нарушает свои слова, чувствую себя обманутым

Советский спорт02:43

Малиновский: «Генк» нарушил своё слово, я чувствую себя обманутым

Чемпионатвчера в 17:31

Руслан Малиновский: «Генк» запрещает мне уходить, меня предали

Sport.ru04:28

«Генк» предал меня». Малиновский хочет играть в Серии А, но клуб его не отпускает

Sport24.ruвчера в 16:26

Руслан Малиновский: «Я чувствую себя обманутым»

Спорт-Экспрессвчера в 19:12

Руслан Малиновский: «„Генк“ не хочет меня отпускать. Чувствую себя преданным»

Sports.ruвчера в 17:34

Украинский футболист обвинил «Генк» в предательстве

Матч ТВ04:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Политика

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Авто

Обманутые покупатели уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen

Несостоявшиеся покупатели решили, что раз дилер был официальный, то и отвечать за его действия должно представительство Volkswagen в России, которое выдало ему лицензию на осуществление деятельности.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Пензенские цыгане прокомментировали массовую драку в Чемодановке

Обновлено в 05:16
Спорт

Российский легкоатлет дисквалифицирован за допинг на четыре года

Российский легкоатлет Павел Вручинский дисквалифицирован за употребление допинга.
Обновлено в 12:17
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн

Обновлено в 12:58
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Общество

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Политика

Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Футбол

Матч сборных России и Шотландии пройдет в «Лужниках»

Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, говорится в пресс-службе РФС.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
Общество

Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки

Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика

Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки

В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 08:42
Кино

Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает фильмы о Гарри Поттере

Обновлено в 10:12
Политика

Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США

Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Футбол

«Челси» отклонил предложения «Барселоны» и «Атлетико» по Виллиану

«Челси» отклонил оба предложения, сообщает Sky Sports News. Контракт Виллиана с «Челси» истекает через год.
Обновлено в 12:27
Политика

Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»

Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено в 09:51
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Происшествия

На границе Китая и КНДР произошло землетрясение

Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Авто

Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica

Обновлено в 07:39
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Обновлено в 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Руслан Владимирович Малиновский
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Генк» и сборной Украины. Лучший молодой футболист Украины 2014 года в категории U-21.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Генк
Бельгийский футбольный клуб
Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 1 июля 1988 года методом слияния клубов «Винтерслаг» и «Конинклеке Ватерсхей С. В. Тор Генк». Домашним стадионом клуба является «Кристал Арена», вмещающая 24 604 зрителя.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное