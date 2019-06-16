Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»Soccer.ru 04:31

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту". Итальянский коллектив предложил за футболиста 15 млн евро, тогда как "Генк" настаивает на 20.

Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»

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