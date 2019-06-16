Футбол

Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»Soccer.ru 04:31

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту". Итальянский коллектив предложил за футболиста 15 млн евро, тогда как "Генк" настаивает на 20.
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Руслан Малиновский: «Генк» нарушает свои слова, чувствую себя обманутым

Советский спорт02:43

Украинский футболист обвинил «Генк» в предательстве

Матч ТВ04:39

Малиновский: «Генк» нарушил своё слово, я чувствую себя обманутым

Чемпионатвчера в 17:31

«Генк» предал меня». Малиновский хочет играть в Серии А, но клуб его не отпускает

Sport24.ruвчера в 16:26

Руслан Малиновский: «Я чувствую себя обманутым»

Спорт-Экспрессвчера в 19:12

Руслан Малиновский: «„Генк“ не хочет меня отпускать. Чувствую себя преданным»

Sports.ruвчера в 17:34

Руслан Малиновский: «Генк» запрещает мне уходить, меня предали

Sport.ru04:28
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Общество

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Обновлено вчера в 15:17
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Агент игрока Пини Захиви провел переговоры с «Барселоной» о возвращении 27-летнего футболиста, в каталонскую команду, также специалист предложил услуги форварда «Реалу».
Обновлено в 04:29
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Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
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Суд освободил журналиста Игоря Рудникова, расследовавшего коррупцию в Калининграде

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Обновлено в 01:39
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Обновлено в 02:42
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Авто возрождённой марки Horch показали на рендерах

В отчете бренда в прошлом году значилось, что возможно возрождение имени Horch, а также начало выпуска под ним люксовых версий флагманской версии в кузове седан.
Обновлено в 05:32
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Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
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Обновлено в 05:22
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Обновлено в 00:37
Армия и оружие

ВСУ опровергли информацию о захвате территорий возле Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергают данные о том, что военнослужащие отдельной механизированной бригады имени короля Даниила заняли позиции, располагающиеся непосредственно на территории Донецка, называя их фейковыми.
Обновлено в 04:23
Общество

Депутаты поднимают бунт против директора «Трактора», лишившего их VIP-трибуны, и жалуются Текслеру

Депутаты гордумы Челябинска выразили недовольство тем, что директор хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф продал закрепленную за ними бесплатную VIP-ложу бизнесмену Валерию Бондаренко.
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Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Политика

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Шоу-бизнес

Садальский опубликовал фото с гробом и пожелал здоровья Алибасову

Российский актер Станислав Садальский выразил радость по поводу новостей об улучшении состояния здоровья продюсера Бари Алибасова в соцсети.
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Голунов рассказал о первых часах своего задержания

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Обновлено в 03:49
Общество

Идею отмены НДФЛ для студентов одобрили в Госдуме

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Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в беседе с РИА Новости сообщил, что первый полёт нового регионального самолёта Ил-114-300 планируют провести в ноябре 2020 года.
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Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".
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Главу Дагестана госпитализировали в Москве

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
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