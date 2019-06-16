Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»Soccer.ru 04:31

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту". Итальянский коллектив предложил за футболиста 15 млн евро, тогда как "Генк" настаивает на 20.

Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»

Общество Чемодановка оправляется после столкновения с цыганами В селе Чемодановка Пензенской области прошли похороны мужчины, погибшего в массовой драке местных жителей с цыганами.

Экономика Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".

Авто Введение новых правил автотюнинга отложили на год Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Пугачева купила для себя участок на кладбище Артистка уже приобрела участок земли рядом с его могилой на Кузьминском кладбище. Об это стало известно в ходе программы «Звезды сошлись».

Шоу-бизнес Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Футбол Агент Неймара сделал предложение «Реалу» о переходе игрока в команду Агент игрока Пини Захиви провел переговоры с «Барселоной» о возвращении 27-летнего футболиста, в каталонскую команду, также специалист предложил услуги форварда «Реалу».

Культура Экстренно госпитализирован Александр Калягин Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.

Происшествия Суд освободил журналиста Игоря Рудникова, расследовавшего коррупцию в Калининграде Обновлено в 12:46 Суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова, переквалифицировав вменяемую ему статью о вымогательстве на "самоуправство".

Происшествия Экс-главу НИИТО Садового приговорили к трем годам колонии Садовой, возглавлявший НИИТО с 2006 по 2018 год, обвинялся по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Происшествия S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф» Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.

Авто Авто возрождённой марки Horch показали на рендерах В отчете бренда в прошлом году значилось, что возможно возрождение имени Horch, а также начало выпуска под ним люксовых версий флагманской версии в кузове седан.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Происшествия ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.

Армия и оружие ВСУ опровергли информацию о захвате территорий возле Донецка Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергают данные о том, что военнослужащие отдельной механизированной бригады имени короля Даниила заняли позиции, располагающиеся непосредственно на территории Донецка, называя их фейковыми.

Общество Депутаты поднимают бунт против директора «Трактора», лишившего их VIP-трибуны, и жалуются Текслеру Депутаты гордумы Челябинска выразили недовольство тем, что директор хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф продал закрепленную за ними бесплатную VIP-ложу бизнесмену Валерию Бондаренко.

Авто Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.

Политика В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал фото с гробом и пожелал здоровья Алибасову Российский актер Станислав Садальский выразил радость по поводу новостей об улучшении состояния здоровья продюсера Бари Алибасова в соцсети.

Происшествия Голунов рассказал о первых часах своего задержания Голунов уточнил, что задержание произошло в Центральном округе Москвы, но его повезли в УВД по Западному административному округу.

Общество Идею отмены НДФЛ для студентов одобрили в Госдуме Думский комитет по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении ими материальной помощи.

Армия и оружие В «МиГ» сообщили, когда запланирован первый полёт Ил-114-300 Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в беседе с РИА Новости сообщил, что первый полёт нового регионального самолёта Ил-114-300 планируют провести в ноябре 2020 года.

Общество Росгидромет назвал самые солнечные города Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".