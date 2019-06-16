Футбол

Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»Soccer.ru 04:31

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту". Итальянский коллектив предложил за футболиста 15 млн евро, тогда как "Генк" настаивает на 20.
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Руслан Малиновский: «Генк» нарушает свои слова, чувствую себя обманутым

Советский спорт02:43

Украинский футболист обвинил «Генк» в предательстве

Матч ТВ04:39

Малиновский: «Генк» нарушил своё слово, я чувствую себя обманутым

Чемпионатвчера в 17:31

«Генк» предал меня». Малиновский хочет играть в Серии А, но клуб его не отпускает

Sport24.ruвчера в 16:26

Руслан Малиновский: «Я чувствую себя обманутым»

Спорт-Экспрессвчера в 19:12

Руслан Малиновский: «„Генк“ не хочет меня отпускать. Чувствую себя преданным»

Sports.ruвчера в 17:34

Руслан Малиновский: «Генк» запрещает мне уходить, меня предали

Sport.ru04:28
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Наука

Дайджест научно-популярных мероприятий 17.06 – 23.06

Кто рассказывает: профессор молекулярной биологии Андреас Хейнол.
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Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
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Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
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Армия и оружие

Корабль ВМС Польши повредили во время учений НАТО в Балтийском море

Польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время участия в проводимых НАТО учениях Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 11:13
Религия

В Екатеринбурге передумали строить храм в сквере

Екатеринбургская епархия отказалась от планов строительства храма Святой Екатерины в сквере, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:05
Общество

CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт

Обновлено в 11:29
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Обновлено в 08:40
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.
Обновлено в 07:13
Экономика

У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте

В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Общество

Грудинина окончательно засудили

Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
Обновлено в 10:28
Культура

Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека

Доспехи сделаны из титановой брони.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Подмосковье задержали тренера, который домогался до 8-летней ученицы

В подмосковном Щелково задержали тренера по легкой атлетике, который в течение двух недель домогался до 8-летней ученицы.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали

Обновлено в 11:13
Политика

Украина объявила о масштабном европейском газовом кризисе в 2020 году

Киев официально предупредил Европу о неизбежном масштабном газовом кризисе в 2020 году из-за неподписания транзитного котракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» через газотранспортную систему Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:34
Наука

Милые кости

Направление «Биоматериаловедение» как раз и посвящено разработке искусственных биоматериалов, имплантируемых изделий, различных защитных конструкций и покрытий и тому подобного.
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В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Военные сделали сальто на Lada Vesta

В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжая дорожные фишки, и при попытке совершить резкий разворот на 180 градусов переворачивается.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Авто

Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год

Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:49
Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Происшествия

Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова

В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

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CD Projekt рассекретила спецификации PC для запуска Cyberpunk 2077

Например, в 2018-м разработчикам хватало видеокарты GeForce GTX 1080 Ti, а уже в 2019-м для запуска игры потребовалась Titan RTX – невероятно мощная видеокарта.
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Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
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Руслан Владимирович Малиновский
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Украинский футболист, полузащитник клуба «Генк» и сборной Украины. Лучший молодой футболист Украины 2014 года в категории U-21.
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Бельгийский футбольный клуб
Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 1 июля 1988 года методом слияния клубов «Винтерслаг» и «Конинклеке Ватерсхей С. В. Тор Генк». Домашним стадионом клуба является «Кристал Арена», вмещающая 24 604 зрителя.
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