Футбол
Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»Soccer.ru 04:31
Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту". Итальянский коллектив предложил за футболиста 15 млн евро, тогда как "Генк" настаивает на 20.
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«Генк» предал меня». Малиновский хочет играть в Серии А, но клуб его не отпускает
Sport24.ruвчера в 16:26
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
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