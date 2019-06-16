Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»Soccer.ru 04:31

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту". Итальянский коллектив предложил за футболиста 15 млн евро, тогда как "Генк" настаивает на 20.

Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»

Шоу-бизнес Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.

Политика Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.

Финансы Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля Официальный курс евро на вторник снизился на 59,16 копейки - до 72,1077 рубля, курс доллара уменьшился на 11,39 копейки - до 64,3187 рубля, следует из данных Банка России.

Армия и оружие Бундесвер впервые вручил Знак ветерана 15 июня 2019 года был вручен первый посвященный им знак.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Хоккей Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.

Политика Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.

Баскетбол Семен Антонов продлил контракт с ЦСКА на два года Форвард Семен Антонов заключил новый контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА, сообщается на официальном сайте команды.

Политика Песков опроверг возможность встречи Путина с Мэй на G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность проведения на саммите G20 в Японии встречи главы государства Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй, уходящей в отставку.

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Авто Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.

Здоровье В Саратовской области 762 человека заболели мышиной лихорадкой Как сообщает интернет-изданию «Новости Саратова» спецкорреспондент, одной из главных тем обсуждения стало проведение мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки на территории лесопарковых зон, а также в детских лагерях, которые находятся за чертой города.

Происшествия РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.

Происшествия Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.

Наука Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Происшествия В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.

Общество Астраханский школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за гелевой ручки Выпускник астраханской гимназии №3 Артем Яровой получил ноль баллов за ЕГЭ по математике.

Происшествия Ивана Голунова допросили как свидетеля по его делу Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Авто Введение новых правил автотюнинга перенесли на год Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище В детстве родственники были очень близки, поэтому певица предпочла приобрести участок для собственной могилы рядом с захоронением брата.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.