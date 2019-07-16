Футбол
Малиновский стал игроком «Аталанты»Матч ТВ 10:40
Украинский нападающий Руслан Малиновский стал игроком «Аталанты». Контракт рассчитан до 2024 года.
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Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Москве в ДТП пострадали пять человек
На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
Обновлено в 14:35
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Экономика
Медведев посетил металлургическое производство в Туле
Обновлено в 06:55
Общество
На Сицилии хотят возродить город-призрак
Сицилийский город Поджореале, который был разрушен землетрясением полвека назад и оставался все эти годы безжизненным, может быть восстановлен, сообщает Lonely Planet.
Обновлено в 17:06
Политика
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Сиделку осудили на 15 лет за убийство старейшей сотрудницы Мариинки
В Петербурге вынесен приговор по делу об убийстве Нины Мациной, 93-летней сотрудницы Мариинского театра.
Обновлено в 07:30
Политика
США заявили о планах внести вклад в безопасность в Персидском заливе
Американская сторона намерена внести вклад в обеспечение морской безопасности в Персидском и Оманском заливах и в Ормузском проливе.
Обновлено в 09:44
Здоровье
Уникальную детскую реанимацию создали в Подмосковье
Высокотехнологичную детскую реанимацию, созданную на базе областного цента материнства и детства Наро-Фоминска, продемонстрировали российским журналистам.
Обновлено в 08:46
Общество
Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Политика
В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
Политика
Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине
Обновлено в 09:01
Футбол
Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании
Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено в 16:49
Технологии
Росатом установил новую охранную систему в Третьяковке
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Борис Корчевников признался, что о семье ему остается только мечтать
Остается только мечтать о семье.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
49-летний Тарзан показал идеальное тело в плавках
На новом снимке 49-летний Глушко демонстрирует идеальное накаченное тело в красных микро плавках.
Обновлено в 10:18
Политика
«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду
Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено в 19:49
Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Экономика
Биржи Европы торгуются разнонаправленно на фоне сезона отчетностей
Основные фондовые индексы Европы демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник на фоне старта сезона отчетностей компаний, а также опубликованных макроэкономических данных по еврозоне, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 06:10
Гаджеты
Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3
Накануне презентации стало известно, что Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 219 евро.
Обновлено в 10:32
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 12:53
Экономика
Курс фунта стерлингов упал к двухлетним минимумам
Стерлинг находился на самом низком уровне за последние два года по отношению к доллару и достиг шестимесячного минимума по отношению к евро, поскольку переговоры по Brexit, похоже, приобрели более враждебный характер.
Обновлено в 08:37
Политика
США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400
Обновлено в 15:42