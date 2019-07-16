Футбол

Малиновский стал игроком «Аталанты»Спорт-Экспресс 10:26

Полузащитник Руслан Малиновский стал игроком "Аталанты", информирует пресс-служба клуба.
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Полузащитник сборной Украины Малиновский стал игроком «Аталанты»

Чемпионат10:22

«Аталанта» подписала контракт с интересовавшим «Спартак» украинцем

РБК12:24

«Аталанта» подтвердила переход Малиновского. Им интересовался «Спартак»

Советский спорт11:14

Малиновский стал игроком «Аталанты»

Матч ТВ10:40

«Аталанта» подписала хавбека сборной Украины Малиновского. Им интересовался «Спартак»

Sports.ru10:30

Малиновский стал игроком «Аталанты»

Спорт-Экспресс10:26

Малиновский, интерес к которому проявлял «Спартак», перешел в «Аталанту»

Sport24.ru10:21
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Экономика

Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%

Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:34
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 23:59
Общество

Минсельхоз проанализирует последствия массовой гибели пчел

Как отметили в Минсельхозе, гибель пчел в ряде регионов страны и связанный с этим материальный ущерб аграриев вызывают озабоченность.
Обновлено в 11:06
Экономика

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Политика

Конституционный суд Украины заявил о законности декоммунизации

Конституционный суд Украины признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным.
Обновлено в 13:06
Политика

Мосгоризбирком признал подписи Азара и Ширвиндта действительными

По словам Горбунова, подписи двух потенциальных избирателей признаны избиркомом действительными.
Обновлено в 10:23
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Обновлено в 12:48
Происшествия

В Москве более 20 человек госпитализировали после отравления

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Происшествия

В Ингушетии арестовали журналиста по делу о хранении наркотиков

В Ингушетии суд арестовал журналиста Рашида Майсигова по подозрению в хранении наркотиков, сообщил его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Футбол

«Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Эстонский «Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов

Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Армия и оружие

Генерал ВСУ заявил, что мог предотвратить воссоединение Крыма с РФ

Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана заявил, что воссоединение Крыма с Россией можно было предотвратить.
Обновлено в 07:11
Политика

Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов

Закон об украинском языке был принят действующим пока созывом Верховной Рады и подписан еще Петром Порошенко.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые места комплексов С-400

Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Политика

Палата конгресса рассмотрит резолюцию о расистских словах Трампа

Резолюция "решительно осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и увеличили страх и ненависть к новым американцам".
Обновлено вчера в 23:07
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Здоровье

Британские врачи разделили девочек-близнецов со сросшимися головами

Двухлетние девочки-близнецы, родившиеся со сросшимися головами, были разделены врачами одной из больниц в Великобритании.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Обновлено в 12:53
Наука

Шотландским физикам удалось сфотографировать квантовую запутанность

Обновлено 14 июля в 19:28
Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС после просмотра «Чернобыля» покончил с собой

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман

Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.
Обновлено в 08:08
Спорт

Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее

Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

В США назвали самые быстрые истребители со всего мира

Американское издание We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Москве умер композитор Игорь Извеков

Обновлено в 11:11
Армия и оружие

В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом и попал на видео

Обновлено в 04:30
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Руслан Владимирович Малиновский
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Генк» и сборной Украины. Лучший молодой футболист Украины 2014 года в категории U-21.
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