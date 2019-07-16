Экономика Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8% Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Общество Минсельхоз проанализирует последствия массовой гибели пчел Как отметили в Минсельхозе, гибель пчел в ряде регионов страны и связанный с этим материальный ущерб аграриев вызывают озабоченность.

Экономика Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).

Политика Конституционный суд Украины заявил о законности декоммунизации Конституционный суд Украины признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным.

Политика Мосгоризбирком признал подписи Азара и Ширвиндта действительными По словам Горбунова, подписи двух потенциальных избирателей признаны избиркомом действительными.

Происшествия В Ингушетии арестовали журналиста по делу о хранении наркотиков В Ингушетии суд арестовал журналиста Рашида Майсигова по подозрению в хранении наркотиков, сообщил его адвокат Магомед Аушев.

Происшествия Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой» Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.

Армия и оружие Генерал ВСУ заявил, что мог предотвратить воссоединение Крыма с РФ Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана заявил, что воссоединение Крыма с Россией можно было предотвратить.

Политика Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов Закон об украинском языке был принят действующим пока созывом Верховной Рады и подписан еще Петром Порошенко.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые места комплексов С-400 Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.

Политика Палата конгресса рассмотрит резолюцию о расистских словах Трампа Резолюция "решительно осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и увеличили страх и ненависть к новым американцам".

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Здоровье Британские врачи разделили девочек-близнецов со сросшимися головами Двухлетние девочки-близнецы, родившиеся со сросшимися головами, были разделены врачами одной из больниц в Великобритании.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Политика Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.

Кино Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Шоу-бизнес Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.