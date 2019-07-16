Футбол
Малиновский стал игроком «Аталанты»Спорт-Экспресс 10:26
Полузащитник Руслан Малиновский стал игроком "Аталанты", информирует пресс-служба клуба.
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Экономика
Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%
Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:34
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Минсельхоз проанализирует последствия массовой гибели пчел
Как отметили в Минсельхозе, гибель пчел в ряде регионов страны и связанный с этим материальный ущерб аграриев вызывают озабоченность.
Обновлено в 11:06
Экономика
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства
По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Политика
Конституционный суд Украины заявил о законности декоммунизации
Конституционный суд Украины признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным.
Обновлено в 13:06
Политика
Мосгоризбирком признал подписи Азара и Ширвиндта действительными
По словам Горбунова, подписи двух потенциальных избирателей признаны избиркомом действительными.
Обновлено в 10:23
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Ингушетии арестовали журналиста по делу о хранении наркотиков
В Ингушетии суд арестовал журналиста Рашида Майсигова по подозрению в хранении наркотиков, сообщил его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Эстонский «Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Армия и оружие
Генерал ВСУ заявил, что мог предотвратить воссоединение Крыма с РФ
Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана заявил, что воссоединение Крыма с Россией можно было предотвратить.
Обновлено в 07:11
Политика
Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов
Закон об украинском языке был принят действующим пока созывом Верховной Рады и подписан еще Петром Порошенко.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Политика
Палата конгресса рассмотрит резолюцию о расистских словах Трампа
Резолюция "решительно осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и увеличили страх и ненависть к новым американцам".
Обновлено вчера в 23:07
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Британские врачи разделили девочек-близнецов со сросшимися головами
Двухлетние девочки-близнецы, родившиеся со сросшимися головами, были разделены врачами одной из больниц в Великобритании.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Наука
Шотландским физикам удалось сфотографировать квантовую запутанность
Обновлено 14 июля в 19:28
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман
Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.
Обновлено в 08:08
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее
Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
В США назвали самые быстрые истребители со всего мира
Американское издание We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Москве умер композитор Игорь Извеков
Обновлено в 11:11