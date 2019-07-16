Футбол
Малиновский стал игроком «Аталанты»Спорт-Экспресс 10:26
Полузащитник Руслан Малиновский стал игроком "Аталанты", информирует пресс-служба клуба.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:07, Вашингтон
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Авто
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
Компания Daimler ищет пути сокращения издержек и задумывается о прекращении производства пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 08:36
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Футбол
Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста
Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново
Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Космос
Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»
По словам астронома из Гарвардского университета Викрама Рави, пока удалось объяснить природу только двух вспышек.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Политика
СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине
Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 11:42
Наука
Телевидение и социальные сети усиливают депрессию у подростков
Обновлено в 08:57
Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Общество
В России хотят ввести ЕГЭ по экологии
Эксперты ведомства предложили Министерству просвещения включить на практике экологию в школьную программу и ввести ЕГЭ по этому предмету.
Обновлено в 08:04
Наука
Ученые изучили метаболические особенности мозга аутистов
Сравнив результаты масс-спектрометрии метаболитов в префронтальной коре аутистов и здоровых людей, ученые получили набор данных для дальнейших исследований.
Обновлено в 08:31
Футбол
В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio
EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества.
Обновлено в 08:37
Наука
Открыты два новых состояния прелестного бариона
Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено вчера в 06:47
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика
Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Юристу ФБК забраковали почти 15% подписей Согласно данным проверки, 387 подписей признаны недействительными на основании заключения эксперта 16 июля окружная избирательная комиссия района Арбат отказала в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 43, юристу ФБК Любови Соболь.
Обновлено в 11:13