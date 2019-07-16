Футбол

Малиновский перешел в «Аталанту»Bookmaker-ratings.ru 10:16

«Аталанта» объявила о трансфере украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского. Новичок команды взял 18-й номер. Сумма соглашения не упоминается, но, по данным итальянских СМИ, составила 13,7 миллиона евро.
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Малиновский и другие украинцы в топ-чемпионатах

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Малиновский, интерес к которому проявлял «Спартак», перешел в «Аталанту»

Sport24.ru10:21

Малиновский стал игроком «Аталанты»

Спорт-Экспресс10:26

Малиновский стал игроком «Аталанты»

Матч ТВ10:40

«Аталанта» подписала хавбека сборной Украины Малиновского. Им интересовался «Спартак»

Sports.ru10:30

«Аталанта» подтвердила переход Малиновского. Им интересовался «Спартак»

Советский спорт11:14

Полузащитник сборной Украины Малиновский стал игроком «Аталанты»

Чемпионат10:22
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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Происшествия

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Происшествия

Гидросамолет разбился в Канаде, трое человек погибли

Как сообщает телеканал CTV, одномоторный гидросамолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в районе озера Мистатин в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
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Происшествия

На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз

Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
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Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

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Россияне увидят лунное затмение

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Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней, как на Земле.
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В Киеве сообщили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными

Внешнеполитические советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились о проведении обмена пленными в течение месяца.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов

Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
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Глава Югры попала в число губернаторов-аутсайдеров

Согласно рейтингу политической устойчивости губернаторов, опубликованному холдингом "Минченко-консалтинг", Комарова набрала минимальное количество баллов из возможных.
Обновлено в 00:53
Футбол

«Витесс» Слуцкого подписал бывшего вратаря «Аякса»

27-летний голкипер присоединился к своей новой команде на правах свободного агента и поставил подпись под однолетним контрактом с клубом из Арнема.
Обновлено в 11:49
Экономика

Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса

Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
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В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

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Как отмечается, российский нападающий был обменян на форварда Зака Смита, с которым "Чикаго" подписал контракт сроком до конца сезона-2020/21 на сумму в 3,25 миллиона долларов.
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Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
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Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве

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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
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Юрист: расширение доступа к банковской тайне нарушит права невиновных

Доступ следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки нарушит права тех, кто признан в ходе проверки непричастным к преступлению, и расширит коррупционные возможности следователей, считает руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.
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Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
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Эмму Стоун пригласили сыграть в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»

Эмма Стоун ведет переговоры о съемках в новом фильме "Вавилон" режиссера "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, сообщает Variety.
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Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
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Российский автогигант прокомментировал информацию о том, что следующее поколение Lada Granta получит вариатор.
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