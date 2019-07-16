Футбол
Малиновский перешел в «Аталанту»Bookmaker-ratings.ru 10:16
«Аталанта» объявила о трансфере украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского. Новичок команды взял 18-й номер. Сумма соглашения не упоминается, но, по данным итальянских СМИ, составила 13,7 миллиона евро.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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