Футбол
Малиновский перешел в «Аталанту»Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:16
«Аталанта» объявила о трансфере украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского. Новичок команды взял 18-й номер. Сумма соглашения не упоминается, но, по данным итальянских СМИ, составила 13,7 миллиона евро.
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«Аталанта» подписала хавбека сборной Украины Малиновского. Им интересовался «Спартак»
Sports.ruвчера в 10:30
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