Футбол
Малиновский перешел в «Аталанту»Bookmaker-ratings.ru 10:16
Полузащитник сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Италии. «Аталанта» объявила о трансфере украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского. Новичок команды взял 18-й номер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:10, Ашберн
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП
Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:53
Гаджеты
У NVIDIA пока нет планов по выпуску GeForce RTX 2080 Ti SUPER
Представитель сайта TweakTown в ходе презентации линейки GeForce RTX SUPER спросил у вице-президента NVIDIA Джеффа Фишера, стоит ли ждать появления модели Ti SUPER.
Обновлено в 07:48
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено в 08:42
Политика
Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений
Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Локомотив» интересуется экс-хавбеком «Суонси» Фером
Обновлено в 10:08
Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Политика
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне
О своем желании назначить Марка Эспера на пост главы Пентагона президент США Дональд Трамп заявил 21 июня, а 24 июня Эспер был сделан исполняющим обязанности министра обороны.
Обновлено в 12:41
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Правитель Дубая празднует 70-летие
Обновлено вчера в 00:32
Футбол
«Витесс» Слуцкого подписал бывшего вратаря «Аякса»
27-летний голкипер присоединился к своей новой команде на правах свободного агента и поставил подпись под однолетним контрактом с клубом из Арнема.
Обновлено в 11:49
Наука
Искусственный интеллект создал первую вакцину от гриппа
Эксперимент показал, что соединения, которые предложил SAM, повышают эффективность вакцины от гриппа намного лучше, чем все известные сегодня аналоги.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали
Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
Музыка
Парфенов и Роднянский выступят с лекциями на VK Fest 2019
Как исполнителям стать популярными во "ВКонтакте", обсудят представители музыкальной индустрии.
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Samsung объяснила, как устроена поворотная камера Galaxy A80
Обновлено в 09:44
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Культура
Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг
Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места С-400
Аналитики американской частной компании Stratfor назвали минусы росссийских зенитных управляемых ракет (ЗУР), которыми оснащен комплекс С-400.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Кино
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» договорились о сотрудничестве
Студии готовятся представить ряд премьер к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 14:38
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»
Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Интернет
Twitter презентовал новый дизайн
Обновлено в 04:45