Футбол
Малиновский, которого сватают в «Спартак», может перейти в «Спортинг»Sport24.ru вчера в 14:55
Полузащитник бельгийского «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский находится в сфере интересов лиссабонского «Спортинга», сообщает A Bola. Португальский клуб может приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно на замену Бруну Фернандеш, который может уйти в один из топ-клубов.
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Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»
Sportbox.RUвчера в 19:50
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
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