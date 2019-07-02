Матч заключительного тура группового этапа КАН-2019 Ангола – Мали закончился со счетом 0:1. Малийцы набрали семь очков и вышли в следующий раунд. Из группы также квалифицировались тунисцы, сыгравшие вничью 0:0 в параллельном матче с командой Мавритании.

Кубок Африки. Сборные Мали и Туниса вышли в плей-офф

Все про Спорт ру

Армия и оружие Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппарате Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.

Политика Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций» 1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.

Шоу-бизнес Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.

Происшествия ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Общество Nike прекратила продажу кроссовок с первым флагом США Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.

Происшествия В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила в Риге оказавшуюся в центре скандала Пугачеву Известная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле не появилась на вокзале в Риге, чтобы встретить примадонну российской эстрады и свою подругу Аллу Пугачеву.

Общество Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.

Политика Зеленский уверен в дипломатическом урегулировании конфликта в Донбассе По мнению украинского президента, необходимо продолжать санкционную политику по отношению к РФ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решить конфликт в Донбассе получится только политико-дипломатическим путем.

Политика Зеленского назвали очередным Наполеоном Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".

Политика Путин встретился с Шойгу после гибели моряков Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

Происшествия На Украине во время тренировочного полета разбился самолет Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Происшествия В Севастополе цветы и венки несут к знаку города-героя Мурманска Трагедия унесла жизни 14 человек. В российских территориальных водах они занимались изучением рельефа дна в интересах Военно-морского флота.

Происшествия На активистов напали с ножом в ходе рейда против незаконной торговли Вечером 2 июля неизвестный мужчина напал на активистов с ножом в ходе рейда против незаконной торговли, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на участника акции Александра Виноградова.

Происшествия Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

Общество ВГИК борется с неугодными выпускниками с помощью Росгвардии Выпускник ВГИКа Артём Фирсанов всего лишь зашёл на родную кафедру и попытался понять, почему ему поставили «тройку» за дипломную работу (готовый фильм, который даже не разрешили показать аудитории).

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Происшествия Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.