Футбол

Кубок Африки. Сборные Мали и Туниса вышли в плей-оффБомбардир.ру 16:52

Матч заключительного тура группового этапа КАН-2019 Ангола – Мали закончился со счетом 0:1. Малийцы набрали семь очков и вышли в следующий раунд. Из группы также квалифицировались тунисцы, сыгравшие вничью 0:0 в параллельном матче с командой Мавритании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ангола — Мали: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Чемпионат12:30

Сборные Мали и Туниса вышли в 1/8 финала Кубка Африки

Sportbox.RU16:55

Сборные Мали и Туниса вышли в 1/8 финала Кубка Африки

Матч ТВ16:55

Тунис сыграл вничью с Мавританией и вместе с Мали вышел в плей-офф Кубка африканских наций

Sport24.ru16:53

Букмекеры: В игре против Мавритании Тунис прервет ничейную серию

ODDS.ru03:58

Мавритания – Тунис: ставка на фаворита

Все про Спорт рувчера в 17:05

Ангола — Мали. Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Кубка африканских наций 2 июля 2019 года

LiveSport.ru30 июня в 23:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппарате

Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено в 15:26
Общество

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Украинские военные понесли потери при попытке атаковать позиции ДНР

Бойцы ВСУ совершили очередную неудачную попытку атаковать позиции ДНР.
Обновлено в 16:22
Политика

Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»

1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода

На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено в 15:33
Происшествия

ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Общество

Nike прекратила продажу кроссовок с первым флагом США

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.
Обновлено в 11:52
Общество

Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

Обновлено в 07:50
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила в Риге оказавшуюся в центре скандала Пугачеву

Известная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле не появилась на вокзале в Риге, чтобы встретить примадонну российской эстрады и свою подругу Аллу Пугачеву.
Обновлено в 09:30
Общество

Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней

Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:58
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Политика

Зеленский уверен в дипломатическом урегулировании конфликта в Донбассе

По мнению украинского президента, необходимо продолжать санкционную политику по отношению к РФ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решить конфликт в Донбассе получится только политико-дипломатическим путем.
Обновлено в 16:04
Политика

Зеленского назвали очередным Наполеоном

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Политика

Путин встретился с Шойгу после гибели моряков

Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
Обновлено в 14:06
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Севастополе цветы и венки несут к знаку города-героя Мурманска

Трагедия унесла жизни 14 человек. В российских территориальных водах они занимались изучением рельефа дна в интересах Военно-морского флота.
Обновлено в 12:46
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео

Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Происшествия

На активистов напали с ножом в ходе рейда против незаконной торговли

Вечером 2 июля неизвестный мужчина напал на активистов с ножом в ходе рейда против незаконной торговли, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на участника акции Александра Виноградова.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Общество

ВГИК борется с неугодными выпускниками с помощью Росгвардии

Выпускник ВГИКа Артём Фирсанов всего лишь зашёл на родную кафедру и попытался понять, почему ему поставили «тройку» за дипломную работу (готовый фильм, который даже не разрешили показать аудитории).
Обновлено в 04:43
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек

На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Авто

Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California

Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
Обновлено в 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мавритания
Государство в Западной Африке, омывается с запада Атлантическим океаном. Граничит с Западной Сахарой на северо-западе, с Сенегалом на юго-западе, с Алжиром на северо-востоке, с Мали на юге и востоке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мали
Государство
Государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на западе с Сенегалом, на севере - с Мавританией и Алжиром, на востоке - с Нигером, на юго-востоке - с Буркина-Фасо, на юге - с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное