Футбол
Мальдини станет новым техническим директором «Милана»Чемпионат 02:27
Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини в ближайшее время станет новым техническим директором клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее бывший футболист россонери занимал в клубе должность директора по стратегическому развитию.
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